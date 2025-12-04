ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] SK바이오사이언스
인사
입력 :2025/12/04 16:14
김양균 기자
◇부사장 승진 ▲Global Program Management 실장 신지영 ▲기업문화실장 안기채
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
부사장
SK바이오사이언스
