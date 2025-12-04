[인사] SK바이오사이언스

2025/12/04

◇부사장 승진 ▲Global Program Management 실장 신지영 ▲기업문화실장 안기채

