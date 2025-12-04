"공공 행정에 생성형AI 도입"…한컴, KOMIR과 업무협약 체결

한글과컴퓨터(이하 한컴)가 한국광해광업공단과 손잡고 생성형 인공지능(AI)을 공공 행정 업무에 도입한다.

한컴은 한국광해광업공단(이하 KOMIR)과 인공지능(AI) 및 데이터 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 KOMIR 기관 내 생성형 AI 도입을 촉진하고 디지털 기반의 업무 혁신 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

한국광해광업공단 이종기 재무회계처장(왼쪽)과 한컴 장승현 AI사업본부장(이미지=한글과컴퓨터)

양사는 이번 협력을 통해 공공 행정 업무에 최적화된 AI 활용 모델을 함께 발굴한다. 또 실제 업무에 적용 가능한지 여부를 단계적으로 검증해, 생성형 AI가 공공 부문의 실질적인 업무 효율성 향상으로 이어지도록 한다는 방침이다.

협약에 따라 한컴은 AI 자동 문서 작성 도구인 '한컴어시스턴트'와 AI 기반 질의응답 솔루션 '한컴피디아'를 KOMIR에 시범 도입한다. KOMIR은 두 서비스를 실제 업무에 적용해 기능과 성능을 검증하고, 한컴은 이를 바탕으로 공공 업무 환경에 맞는 추가 기능 개발과 기술 고도화를 추진한다.

양사는 이와 함께 AI·데이터 분야 전반에 대한 기술 협력도 확대한다. 생성형 AI 관련 사업을 효율적으로 추진하기 위한 기술 지원은 물론 공공 부문에서 빈번하게 제기되는 AI·데이터 관련 규제 개선 과제를 공동 발굴하고 해결 방안을 모색하기로 했다. 공공 데이터와 AI 기술을 결합한 스마트 업무 환경을 조성해 공공 분야 AI전환(AX) 확산의 마중물이 되겠다는 목표다.

관련기사

특히 이번 협약은 단순한 솔루션 도입을 넘어, 공공기관이 AI를 도입하는 과정에서 마주치는 기술적·제도적 장벽을 함께 해소하는 데 무게를 뒀다. 한컴은 KOMIR과의 협력을 통해 공공 부문의 AI 도입과 활용에 대한 모범 사례를 만들고, 이를 다른 공공기관으로 확산하는 계기로 삼겠다는 전략이다.

장승현 한컴 AI사업본부장은 "이번 협약은 한컴의 AI 기술력이 공공기관의 실질적인 업무 혁신으로 이어지는 중요한 계기가 될 것"이라며 "축적된 문서 데이터 기술과 AI를 결합해 KOMIR의 디지털 전환을 적극 지원하고 공공 영역에서의 AI 생태계를 더욱 확장해 나가겠다"고 말했다.