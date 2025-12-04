"XR 헤드셋 출하량, 올해 1천만대 넘는다"

인공지능(AI)과 확장현실(XR) 단말기 시장이 급격히 커지면서 차세대 마이크로 디스플레이 기술 경쟁이 본격화되고 있다.

4일 유비리서치에 따르면 올해 글로벌 XR 헤드셋 출하량은 처음으로 1천만 대를 넘어설 전망이다. 증강현실(AR) 스마트 글라스 시장이 올해 상반기 전년 대비 50% 이상 성장하며 XR 산업 축이 가상현실(VR)에서 AR로 이동하고 있는 것으로 나타났다.

삼성 갤럭시XR (사진=씨넷)

AR 기기 수요가 늘면서 필요한 디스플레이 사양도 세분화되고 있다. 정보 표시 중심의 AI 안경은 0.3인치 이하, VGA급 단색 마이크로 디스플레이가 주로 사용되며 LCoS와 마이크로LED 기반 디스플레이가 경쟁 구도를 형성한다.

반면, 산업·업무용 AR 글라스는 HD(1280×720)급 이상을 요구하고, 콘텐츠 소비 목적의 AR에서는 FHD(1920×1080) 이상 해상도가 필수로 자리 잡고 있다.

이처럼 초고해상도·고휘도·경량화를 동시에 충족해야 하는 수요가 커지면서 올레도스(OLEDoS)는 가장 빠르게 성장하는 XR 디스플레이 기술로 평가되고 있다.

OLEDoS가 탑재된 XR 디바이스 주문량 추이 (사진=유비리서치)

글로벌 제조사들의 행보도 빨라지고 있다. 삼성전자는 올해 10월 출시한 '갤럭시 XR'에 처음으로 삼성디스플레이의 OLEDoS 패널을 적용해 소니·BOE·시야가 주도하던 시장에 새롭게 합류했다.

중국 업체들은 이미 12인치 OLEDoS 라인을 본격 가동 중이며, Si-백플레인·패터닝·탠덤 OLED 등 핵심 공정 내재화에 속도를 내면서 공급망 주도권 확보에 나섰다.

관련기사

같은 기간 OLEDoS 탑재 XR 기기 출하량은 120만 대에서 886만 대로 증가하며, 2031년에는 전체 OLEDoS 패널의 약 90%가 AR 기기에 탑재될 것으로 예측했다.

노창호 유비리서치 애널리스트는 "OLEDoS 시장은 공급망 확대와 다양한 수요 기반을 바탕으로 올해 약 2억8천500만 달러 규모에서 2031년 8억4천만 달러까지 성장할 것"이라고 분석했다.