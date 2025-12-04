한 번에 SAP S/4HANA 전환, 코오롱베니트 '외부 솔루션 통합 패키지' 출시

코오롱베니트(대표 강이구)가 국내 기업의 SAP S/4HANA 전환 품질과 효율성 강화를 위한 지원에 나선다.

코오롱베니트는 SAP S/4HANA 전환 사업의 품질과 효율성을 높이기 위한 '외부 솔루션(서드파티) 통합 패키지'를 출시했다고 4일 밝혔다.

코오롱베니트는 이 패키지를 통해 SAP S/4HANA 전환을 추진하는 기업에 데이터 이관, 테스트, 성능 검증을 아우르는 일괄 지원 체계를 제공하고 SAP 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

코오롱베니트, SAP S4HANA 전환 지원 '외부 솔루션 통합 패키지’ 출시(이미지=코오롱베니트)

이번 통합 패키지는 코오롱베니트가 긴밀한 협력 관계를 맺고 있는 글로벌 기업인 에피유즈랩스(EPI-USE Labs), 트라이센티스(Tricentis)와 함께 완성했다.

SAP 전환 과정에서 요구되는 데이터 이관·검증부터 테스트 데이터 관리, 인공지능(AI) 기반 테스트 자동화까지 한 번에 지원하는 것이 특징이다. 이를 통해 SAP S/4HANA로 시스템을 전환하는 기업의 시간과 비용을 줄이고, 전환 품질에 대한 부담도 낮출 수 있다는 설명이다.

코오롱베니트는 SAP 데이터 전환 전문 기업 에피유즈랩스와 협력해 필요한 데이터만 선별해 이관, 검증 및 추적하는 소프트웨어 기반 솔루션을 확보했다. 에피유즈랩스의 '데이터 싱크 매니저(DSM)'를 활용한 테스트 데이터 프로비저닝은 필요한 데이터를 안전하게 자동 생성·배포해 전환 과정의 데이터 정확도를 높이면서 프로젝트 기간을 단축하는 데 도움을 준다.

특히 인수합병(M&A)이나 조직 통합, 레거시 시스템이 많은 대규모 기업일수록 ERP 데이터 구조를 간소화하고 클라우드 전환 비용을 절감하는 효과를 기대할 수 있다. 이 기술은 이미 국내 주요 식품기업의 SAP 인적자본관리(HCM) 시스템을 S/4HANA 클라우드 프라이빗 에디션으로 업그레이드하는 프로젝트에 적용되고 있다.

또 코오롱베니트는 글로벌 테스트 자동화 전문 기업 트라이센티스의 솔루션을 도입해 SAP 전환 과정의 품질 리스크를 선제적으로 관리한다.

토스카(Tosca)는 SAP UI, API, 데이터 영역 전반에서 통합 테스트를 지원하며, 반복 테스트 자동화와 변경 영향 분석 기능으로 전환 과정의 품질을 안정적으로 뒷받침한다.

네오로드(NeoLoad)는 대규모 성능 테스트를 자동화하고 데이터 인테그리티(Data Integrity)는 데이터 마이그레이션 전 과정에서 정합성을 검증해 SAP S/4HANA 전환의 안정성을 한층 강화한다.

관련기사

김승욱 트라이센티스 코리아 지사장은 "코오롱베니트와의 협력이 한국 시장에서 SAP의 안정적인 전환 자동화를 확산하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

코오롱베니트 ITS부문 정주영 상무는 "데이터 이관과 테스트 자동화는 SAP S/4HANA 전환 고도화의 핵심 기술"이라며 "글로벌 솔루션 협력을 기반으로 국내 기업에 수준 높은 전환 품질과 안정성을 제공하겠다"고 밝혔다.