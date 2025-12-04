번개장터, 첫 연말 기획전 ‘번개 프라이데이’ 진행

리커머스 플랫폼 번개장터는 오는 5일부터 31일까지 첫 연말 기획전 ‘번개 프라이데이’를 진행한다고 4일 밝혔다.

블랙프라이데이로 이어지는 소비 흐름 속에서 ‘새것’ 대신 ‘내 것’을 찾는 새로운 쇼핑 경험을 제안하기 위해 처음으로 기획된 행사다. 이번 첫 번개프라이데이도 ‘블프에서 놓친 건 번프에서 찾는다’는 메시지를 중심으로, 이용자가 자신의 취향에 맞는 상품을 더 편리하게 발견할 수 있도록 설계됐다.

번개장터는 행사 기간 동안 매일 최대 1만원 랜덤 번개포인트를 지급하고, 10만원 이상 구매 시 사용 가능한 1만원 할인 쿠폰을 매일 선착순으로 제공한다. 구매 금액의 3%를 번개포인트로 돌려주는 페이백 혜택(1인당 최대 5만 원)도 주어진다. 첫 구매 고객에게는 5천원 쿠폰을, 인기 카테고리별로 다양한 맞춤 쿠폰을 지원한다.

(사진=번개장터)

조은서 번개장터 마케팅본부장은 “이번 번개프라이데이가 합리적인 연말 소비를 원하는 이용자들에게 새로운 선택지가 되길 바란다”고 말했다.