번개장터, 트리플에스 미소녀즈 컴백 기념 애장품 추첨

리커머스 플랫폼 번개장터는 모드하우스 소속 24인조 걸그룹 트리플에스의 새 유닛인 미소녀즈 컴백을 기념해 전 세계 팬덤이 참여할 수 있는 글로벌 추첨 행사를 진행한다고 25일 발표했다.

번개장터는 이번 행사 통해 트리플에스 24명 전 멤버의 개인 애장품 등 총 24개의 희소성 높은 물품을 드로우 형식으로 제공한다.

드로우 상품으로 제공되는 멤버별 애장품에 대한 소개는 유닛 리더가 직접 등장하는 숏폼 형태의 영상으로도 제작돼 번개장터 플랫폼 내에서 공개될 예정이다.

(사진=번개장터)

또한 ▲문 ▲썬 ▲넵튠 ▲제니스 네 개의 유닛으로 활동하는 이번 컴백 콘셉트에 맞춰 멤버들의 자필 그림이 들어간 유닛별 한정 티셔츠 4종도 별도 드로우 경품으로 마련된다. 팬들은 번개장터 앱 내 기획전 페이지와 번장 글로벌 기획전 페이지를 통해 이번 행사에 동시 응모할 수 있다.

이번 기획전은 한국 시간으로 내달 7일 오후 11시 59분까지 진행된다. 유닛별 애장품 드로우는 네 개 유닛 모두에 응모할 수 있으며, 각 유닛별로 1인 1회 참여가 가능하다.

번개장터는 이번 트리플에스와의 협업을 통해 글로벌 케이팝 팬덤의 집결을 유도하겠다는 전략이다. 지난 8월 신인 남자아이돌 아이덴티티와의 데뷔 프로모션에 이어 이번 트리플에스와의 협업은 아티스트와 팬들의 취향을 잇는 플랫폼으로 전 세계를 아우르겠다는 번개장터의 전략을 가속화하는 핵심 프로젝트다. 번개장터는 ‘번장 글로벌’을 통해 K 팝 글로벌 팬들의 교두보 역할 또한 다지겠다는 계획이다.

공유현 번개장터 플랫폼사업총괄은 “이번 트리플에스 미소녀즈의 컴백 기획전은 케이팝 아티스트 지식재산(IP) 사업을 지속적으로 확대하고 번개장터를 케이팝 아티스트 IP 기반 팬 커뮤니티 및 트레이딩 플랫폼으로 포지셔닝하는 핵심 전략”이라며 “앞으로도 전세계 팬덤이 번개장터 플랫폼에서 소통하고 거래할 수 있는 환경을 구축해 글로벌 팬덤 커뮤니티 플랫폼으로서의 입지를 한층 더 강화해 나갈 것”이라고 말했다.