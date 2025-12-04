엘앤에프, '대한민국 기술대상' 국무총리상 수상

엘앤에프는 지난 3일 코엑스에서 열린 '2025 대한민국 기술대상' 시상식에서 국무총리상을 수상했다고 4일 밝혔다.

산업통상자원부 산하 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주최하는 ‘대한민국 기술대상’은 기술 성과가 뛰어나고 국내 산업 파급 효과가 큰 우수 기술을 개발한 기업, 연구소, 대학 등을 선정해 정부가 시상하는 제도다. 기술의 가치, 기술개발 역량, 기술의 사업화 등 3개 분야를 종합 평가하며, 공개검증 및 요건확인, 전문가평가, 현장실사, 최종심의, 행정안전부 심의·확정 등 심사를 거쳐 수상자를 선정한다.

엘앤에프는 '울트라 하이니켈 NCM(A) 양극활물질' 기술로 이번 상을 수상했다. 해당 기술은 니켈 95% 이상 하이니켈 다결정·단결정 양극활물질을 복합 적용해 상용화한 기술이다.

관련기사

대한민국 기술대상 시상식에서 엘앤에프 전상훈 소재개발연구소장(왼쪽에서 세 번째)와 산업통상자원부 김성열 산업기반실장(왼쪽에서 네 번째),수상기업과 업계 관계자 등 주요 인사들이 기념촬영을 하고 있다.

회사는 먼저 대입경과 소입경을 블렌딩해 1단계로 다결정 고밀도 제품을 개발, 기존 하이니켈 제품 대비 높은 에너지 밀도를 구현했다. 2단계 복합 다결정·단결정 제품은 니켈 95% 이상 다결정 양극활물질에서 발생할 수 있는 배터리 수명 및 안전성 문제를 단결정과의 복합을 통해 해결하며, 가스 발생 감소와 배터리 수명 개선 성과를 거뒀다. 엘앤에프는 이후 3단계 고효율, 복합 양극활물질 개발을 추진해 차세대 배터리 기술을 지속적으로 선보일 계획이다.

전상훈 엘앤에프 소재개발연구소장은 “이번 수상은 양극활물질 분야에서 기술 차별화를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고자 한 노력의 결과”라며 "앞으로도 배터리 성능의 한계를 뛰어넘는 기술 개발로 국가 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.