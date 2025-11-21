엘앤에프, 서스틴베스트 'ESG' A등급 2년 연속 획득

글로벌 이차전지 소재 전문 기업 엘앤에프가 국내 주요 ESG 평가기관들로부터 우수한 평가를 받으며 지속가능경영 성과를 인정받았다고 21일 밝혔다.

엘앤에프는 국내 주요 ESG 평가기관 서스틴베스트의 '2025년 하반기 ESG 평가'에서 2년 연속 A등급을 획득했다. 'ESG 베스트 컴퍼니 100대 기업'에도 선정됐다. 연결자산 2조원 이상 50개 기업 대상으로 한 종합평가에서도 46위를 기록하는 등 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전 분야에서 고른 성과를 보였다.

서스틴베스트는 주요 연기금과 자산운용사 등 기관투자자의 의뢰를 받아 매년 상·하반기 두 차례에 걸쳐 국내 기업을 대상으로 ESG 평가를 진행한다.

엘앤에프 대구 구지 3공장

엘앤에프는 19일 발표된 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서도 2025년 종합등급 B+를 획득해 전년(B등급) 대비 한 단계 상승하는 성과를 보였다. 부문별로는 사회(S) 부문에서 2년 연속 A등급을 유지했다. 지배구조(G) 부문은 C등급에서 B등급으로 한 단계 상승하는 개선을 이뤘다. 환경(E) 부문은 B+등급을 유지했다.

엘앤에프는 지배구조 개선을 위해 ▲부패방지 계획 수립 및 ISO 인증 취득 ▲ESG위원회의 중대성 검토 등을 개선한 바 있다.

최수안 엘앤에프 대표이사는 "국내 주요 ESG 평가기관들로부터 우수한 평가를 받은 것은 전 임직원이 함께 노력한 결과이며, 특히 지배구조 부문의 한 단계 등급 상승과 사회 부문의 2년 연속 A등급 유지는 당사의 ESG 경영이 균형있게 발전하고 있음을 보여주는 성과”라고 설명했다.