K디지털 그랜드 챔피언십 우승팀은 인핸스

과학기술정보통신부가 매년 국내 최고 AI와 디지털 분야 스타트업을 발굴하는 ‘K-디지털 그랜드 챔피언십’에서 AI 에이전트 기반으로 커머스 업무 자동화 솔루션을 제공하는 인핸스가 대상을 차지했다.

3일 서울 가빈 아트홀에서 열린 챔피언십 최종 결선에는 7개 팀이 사업성과 기술력에 대한 IR 피칭에 나섰다. 올해 4회차를 맞이한 K-디지털 그랜드 챔피언십은 민관의 다양한 AI 디지털 분야 경진대회 우승자 중 최고의 기업을 선발하는 왕중왕전 성격의 대회로, 올해 총 29개 기업과 팀이 참가했다.

최종 심사 결과 인핸스 우승에 이어 최우수상에 아이디어오션과 올마이투어, 우수상에 크로스허브와 에이비스가 각각 발탁됐다.

각 수상팀에게는 2천만원에서 5천만원에 달하는 상금과 함께 투자유치 기회와 더불어 민관 창업 기업 지원 프로그램 접수 시 혜택부터 입주 공간, 클라우드와 같은 인프라 제공까지 다양한 후속지원도 병행할 예정이다.

과기정통부는 결선에 진출한 우수기업들의 성장을 지원하기 위해 역대 수상기업들의 의견을 반영해 올해부터 해외 경진대회 연계 프로그램을 도입하는 등 후속지원을 지속적으로 고도화하고 있다.

이같은 후속지원을 토대로 2022년 K-디지털 그랜드 챔피언십 최우수상 기업인 ‘에이슬립(수면 진단 헬스케어 AI 솔루션)’은 미국 최대 스타트업 박람회인 테크크런치 디스럽트에 참가해 글로벌 인지도를 높였다. 지난해 우수상을 수상한 ‘허드슨 에이아이(AI 기반 더빙 솔루션)’는 아시아 최대 스타트업 경진대회인 슬링샷에 참여한 6천800여개의 기업과의 예선, 본선을 통과하여 결선에 진출했다.

이도규 과학기술정보통신부 정보통신정책실장은 “버티컬 AI 및 디지털 분야 창업은 국내 AI 산업 생태계 활성화를 이끄는 초석”이라며 “기술력과 시장성 모두 우수한 평가를 받은 챔피언십 수상기업들이 글로벌을 넘어 향후 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 민간과 협력하여 지속적인 지원을 이어나가겠다”고 말했다.