브라질, 틱톡 대규모 데이터센터 투자로 AI 핵심 거점 부상

틱톡 모회사 바이트댄스가 브라질에 2000억헤알(약 55조2천880억원) 규모의 데이터센터 단지 투자하기로 하면서 브라질이 남미 AI 산업의 핵심 거점으로 떠오르고 있다.

3일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 중국계 기업인 바이트댄스는 브라질 북동부 세아라 주의 페셍 지역에 초대형 데이터센터 단지를 조성하겠다고 밝혔다.

외신은 풍부한 재생 에너지와 전국에 연결된 전력망, 유럽과 아프리카로 이어지는 해저케이블 허브와의 인접성이 브라질이 남미에서 AI 기반 시설 투자에 가장 적합한 국가로 평가되는 배경이라고 설명했다.

이번 투자는 룰라 대통령이 강조해온 브라질 AI 투자 허브 전략의 대표적 성과로 평가된다. 중국 기업들은 브라질의 친환경·기술 인프라에 꾸준히 투자를 확대해왔으며, 이는 트럼프 대통령 취임 이후 미·중 간 무역·에너지 정책 갈등이 심화되면서 더욱 공고해졌다.

트럼프 행정부는 브라질산 제품에 높은 관세를 부과하고 정부를 공개적으로 비판했지만, 최근 들어 미국·브라질 관계 정상화를 추진 중이다.

중국은 미국에서 AI 관련 투자 기회를 상실한 상황에서 브라질을 전략적 대안으로 삼고 있다. 보스턴대 글로벌개발정책센터에 따르면 브라질은 지난 2022년 기준 중국으로부터 전력 분야 투자를 가장 많이 유치한 국가로 꼽힌다.

조사기관 아틀라스인텔 CEO 안드레이 로만은 트럼프 행정부가 중국의 중남미 경제 영향력을 약화시키려는 시도에 나서자, 중국이 브라질 투자를 통해 이를 정면 반박한 것이라고 설명했다.

이번 데이터센터 단지는 브라질 데이터센터 개발사 옴니아와 현지 재생에너지 기업 카사 도스 벤토스의 협력으로 진행된다. 옴니아 CEO 호드리고 아브레우는 페셍 지역을 유럽과 아프리카, 북미, 남미 주요 지역과 모두 가까운 전략적 위치라고 강조했다.

외신에 따르면 페셍은 인도·노르웨이·말레이시아 등과의 경쟁 끝에 바이트댄스 투자지로 최종 선정된 것으로 알려졌다.

세아라 경제특구 대표 파비우 페조는 데이터센터를 통해 빅테크 기업과 첨단 산업을 끌어들이는 미끼 역할을 할 것이라고 밝혔다. 세아라 주는 이를 브라질판 실리콘밸리로 육성하겠다는 구상도 제시했다.

브라질은 이미 남미 전체 데이터센터의 절반 가까이가 위치한 AI 인프라 중심지다. 룰라 정부는 데이터센터 유치를 위한 세제 혜택과 장비 수입 관세 면제 정책도 추진 중이다.

브라질 산업개발부는 데이터센터 건설이 일자리 창출 효과가 크지는 않지만, 이를 기반으로 새로운 생산 생태계를 구축하는 것이 목표라고 밝혔다.