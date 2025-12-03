오진영 KISA 본부장 "양자내성암호, 해외서 협력 요청 많아"

"양자내성암호 전환에 대한 관심은 우리가 안에서 느끼는 것보다 밖(해외)이 훨씬 높습니다."

오진영 한국인터넷진흥원(KISA) 정보보호산업본부장은 3일 서울 지하철 학여울역 인근 SETEC 컨벤션홀에서 열린 '2025년 양자내성암호 전환 시범사업 성과공유회'에서 이 같이 밝혔다.

행사는 과학기술정보통신부(과기정통부)와 KISA가 개최했고, IT 시스템 운영 기업‧기관과 보안제품 제조사 등이 참석했다. '양자내성암호(PQC,Post-Quantum Cryptography)는 현재 활용하고 있는 공개키 암호 알고리즘(소인수분해, 이산대수 등)에 비해 복잡한 수학적 구조(격자·해시 기반 등)를 활용해 양자컴퓨터로도 해독이 어려운 차세대 암호 기술이다. 즉, 기존 RSA, ECC 같은 공개키 암호는 양자컴퓨터의 쇼어 알고리즘(Shor’s algorithm)에 의해 쉽게 깨질 수 있는데, 이를 대체하기 위해 격자 기반, 해시 기반, 코드 기반 등의 새로운 수학 구조를 사용하는 암호가 연구 및 표준화되고 있다.

과기정통부와 KISA는 양자컴퓨터의 암호해독 위협에 선제적으로 대응하기 위해 올해부터 국민 생활과 밀접한 에너지·의료·행정 등 3개 분야에서 양자내성암호를 적용하는 시범사업을 올해 처음 시행했다. 이에, 에너지 분야에서는 한전KDN이 주관사로 선정, 약 2250만 호의 전력 사용 정보를 처리하는 한국전력공사의 지능형 전력 계량 시스템(AMI)을, 또 의료 분야서는 라온시큐어가 주관사가 돼 상급종합병원 8개의 병원정보시스템과 전자의무기록(EMR)과 연계된 디지털 헬스케어 플랫폼을, 행정 분야에서는 LG유플러스가 주관사로 연간 100만 명이 이용하는 국가기술자격검정시스템 등을 대상으로 한 양자내성암호 전환 작업이 이뤄졌다.

오진영 KISA 본부장이 인사말을 하고 있다.

예산은 각 분야 컨소시엄마다 약 9억원이 지원됐다. 사업 수행기관은 국내외 7종(국내 4종(NTRU+, SMAUG-T, AIMer, HAETAE), 국외 3종(ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA)의 양자내성암호 알고리즘을 활용해 수요기관의 정보시스템 환경에 적합한 암호모듈 등을 개발하고, 이를 기반으로 구간 암호화, DB 암호화, 전자서명 등 다양한 보안 기능에 적용했다. 또 적용된 시스템의 기존 시스템과의 호환성, 키 교환 시간, 서명 검증 시간 등 성능, 보안성 등을 중점적으로 시험했다. 내년에는 통신, 국방, 금융 분야를 대상으로 양자내성암호 전환 시범사업이 이뤄질 예정이다.

오 본부장은 양자컴퓨팅에 대한 발전 속도가 어떻게 보면 속도가 붙었다고 말할 수 있는데, 얼마만큼 왔느냐는 각자 의견이 좀 다르긴 하지만, 속도가 붙은 건 확실하다면서 "양자 내성과 관련한 전환은 크게 국가안보부터 국민 생활 깊숙이 들어가 있는 모든 많은 분야까지 추후에 영향을 미칠 수 있는 굉장히 중요한 사안"이라고 짚었다. 이어 우리나라 뿐 아니라 많은 국가들이 이에 대한 고민을 하고 있다면서 "우리가 최근 참여한 여러 국제기구와 OECD, 아세안 회의를 가보면 이 분야에서 한국과 협력을 많이 희망하더라"면서 "한국인터넷진흥원도 싱가포르나 스위스, 미국과 협력 활동을 이미 하고 있다"고 들려줬다.

이어 "오늘 결과와 같은 시범 전환 사업에 대한 경험과 노하우를 공유해달라는 요구가 해외서 많다"면서 "다른 나라들은 인벤토리(inventory) 구축 등은 하고 있지만, 우리처럼 시범 전환 사업을 실제로 테스트하는 경우는 많지 않다. 내년에는 더 센서티브한 분야에서 시범 전환사업이 이뤄진다"고 말했다.

올해 경험까지 보태 내년에 더 좋은 시범 전환 사업을 추진하겠다면서 "KISA는 국내외적으로 이 분야를 리딩하겠다는 목표로 열심히 노력하고 있다"고 덧붙였다.

한편 오 본부장은 작년 4월부터 KISA의 정보보호산업본부를 이끌고 있는데, 이 조직은 보안산업 정책 수립, 보안기술 개발 및 지원, 정보보호 인재 양성, 물리보안 및 기술보안 지원 등을 담당하고 있다.