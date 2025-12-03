개보위 2026년 예산 729억...개인정보 침해방지 77억

개인정보보호위원회(위원장 송경희, 이하 ‘개인정보위’)의 2026년도 예산이 729억 원으로 2일 국회 본회의에서 확정됐다. 정부안 대비 24억 원, 2025년 예산 대비 70억 원 늘었다.

개보위는 개인정보 침해․유출 예방 및 보안 분야에 집중 투자, 개인정보 보호 정책의 패러다임을 사후 제재에서 사전 예방 중심으로 전환할 예정이다. 이에, 편성한 개인정보 침해·유출 예방 및 보안 강화 예산 규모는 109억 원으로 2025년 104억 원 대비 4.8% 증가했다.

구체적으로 ▲개인정보 침해방지 77억 원 ▲개인정보 사고조사 지원 24억 원 ▲위원회 송무지원 8억 원을 편성했다. 특히 개인정보 침해방지 예산 중 ▲기술 분석 센터 구축·운영에 20억 원 ▲다크웹 대응체계 구축에 4억 원을 각각 신규 편성, 예방 중심 보호체계로 전환한다는 계획이다.

또 인공지능(AI) 시대 혁신 기술개발을 위한 개인정보 보호, 활용 연구개발(R&D) 사업 예산 규모는 133억 원으로 2025년 89억 원 대비 49.4% 증가했다. 구체적으로 ▲개인정보 안전활용 선도기술 개발(R&D)에 61억 원 ▲글로벌 개인정보보호 표준개발(R&D)에 15억 원 ▲개인정보 보호·활용 전문인력 양성(R&D) 30억 원 ▲신뢰기반의 AI기반의 개인정보 보호·활용 기술개발(R&D)에 27억 원을 각각 편성, AI 시대에 대비한 안전한 개인정보 기술 개발 및 인력 양성에 힘쓸 계획이다.

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 12월 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 개최된 2025년 제25회 개인정보보호위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다.

개인정보보호 협력 구축과 관련 예산은 14억 원으로 확정됐다. ▲개인정보보호 국제협력 네트워크 구축 6억 원, ▲개인정보보호 글로벌 규제 대응 5억 원, ▲개인정보보호 국제협력 지원 3억 원을 각각 편성, 인공지능 시대의 프라이버시 거버넌스를 선도하고 해외에 진출하는 우리 기업 지원 및 주요국과 전략적인 데이터 이전 협력체계를 구축할 계획이다.

디지털 환경 변화에 대응, 국민의 개인정보 자기결정권 강화에도 중점을 뒀다. 정보주체가 본인의 데이터를 본인 또는 제3자에게 전송할 수 있는 마이데이터 생태계 조성을 위한 ▲개인정보 전송요구권 보장 사업 54억 원, ▲마이데이터 지원 플랫폼 구축 및 지원 사업 62억 원 등 총 116억 원의 예산을 편성했다.

아울러 개인정보의 안전한 활용을 위해 가명처리 원스톱 지원체계 구축 및 가명정보 활용센터를 지원하는 안전한 데이터 활용 지원 사업에 65억 원을 투입하고, 이 중 클라우드 및 연계 허브 도입을 통한 데이터 활용 활성화 제고를 위해 개인정보 이노베이션존 클라우드 구축 사업에 29억 원을 신규 투입한다.

개인정보를 처리하는 공공기관과 민간사업자 등이 개인정보를 보호하는 환경을 조성하기 위한 개인정보 자율환경 조성 사업에는 37억 원이 편성됐다. 특히, 개인정보 처리방침 평가, 개인정보 보호수준 평가, 개인정보 영향평가 등을 통해 개인정보 처리 수준을 향상시켜 나갈 계획이다.

이정렬 개인정보위 부위원장은 “개인정보위는 인공지능 시대 안전한 개인정보 기술 개발을 위한 투자와 균형적 개인정보 보호·활용으로 국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호체계를 확립하겠다”고 밝혔다.