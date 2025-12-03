"20만 번 접어도 멀쩡"…갤럭시Z 트라이폴드 테스트 영상 화제

삼성전자가 최근 공개한 ‘갤럭시Z 트라이폴드’의 내구성 테스트 영상이 화제를 모으고 있다고 안드로이드헤드라인 등 외신들이 2일(현지시간) 보도했다.

삼성전자는 최근 공식 유튜브를 통해 '접을 때마다 느껴지는 정밀한 공학- 갤럭시 Z 트라이폴드'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 갤럭시Z 트라이폴드의 내구성 테스트 과정과 정밀한 조립 과정 등이 담겼다.

삼성전자가 갤럭시Z트라이폴드의 내구성 테스트 영상을 공개했다. (영상=삼성전자 유튜브)

삼성에 따르면, 갤럭시Z 트라이폴드는 디스플레이가 장기간의 사용에도 견딜 수 있도록 20만 회에 달하는 반복 접힘 테스트를 통과했다. 20만 회는 사용자가 하루에 100번씩 기기를 접는다고 가정할 때 5년 간 안정적으로 사용할 수 있는 수준이다.

또, 삼성전자는 트라이폴드 구조에 맞춰 티타늄 소재의 듀얼 ‘아머 플렉스힌지’ 디자인을 새롭게 개선했다고 설명했다. 트라이폴드는 세 개 패널 크기가 서로 다르기 때문에 힌지 크기 역시 약간씩 다르다. 중앙 패널은 4.2mm로 가장 두껍고, 양옆 패널은 1mm도 되지 않는 얇은 구조를 갖는다.

갤럭시 Z 트라이폴드(사진=장경윤 기자)

안정적인 화면 접힘을 구현하기 위해 아머 플렉스 힌지 외에도 특수한 화면 접합 기술이 사용됐다. 화면을 펼쳤을 때 더 넓고 쾌적한 시각 경험을 제공하기 위해 ▲오픈 각도 정밀 검사 ▲전용 디스플레이 부착 기술 ▲3D 레이저 스캔 ▲고속 CT(컴퓨터 단층 촬영) 등 고도화된 검수 공정이 적용됐다고 삼성 측은 설명했다.

갤럭시 Z 트라이폴드는 오는 12일 국내에서 공식 출시된다. 국내 출시 모델은 16GB 메모리·512GB 스토리지를 갖춘 '크래프티드 블랙' 색상으로 제공되며, 가격은 359만 원이다.