오토데스크, 생성형 AI로 설계 워크플로 통합

오토데스크가 제품 포트폴리오에 인공지능(AI) 기능을 추가해 고객사 확장에 나섰다.

오토데스크는 최근 미국 내슈빌에서 열린 '오토데스크 유니버시티 2025'에서 건축과 엔지니어링, 건설, 제조, 운영, 미디어·엔터테인먼트 산업 대상으로 차세대 AI 기술 로드맵을 발표했다고 2일 밝혔다. 행사에는 데이터와 자동화 기반으로 프로젝트 전 생애주기를 연결하는 AI 기능이 소개됐다.

이날 오토데스크는 엔드투엔드 클라우드 기반 AI 네이티브 플랫폼 '오토데스크 포마'를 공개했다. 포마는 기획, 설계, 시공, 운영을 한 환경에서 처리할 수 있도록 설계돼 복잡한 도구 간 단절을 줄이고 협업 효율을 높이도록 구성됐다.

오토데스크 컨스트럭션 클라우드가 포마에 통합돼 설계부터 시공, 운영까지 하나의 연속된 데이터 흐름을 제공한다. 이를 통해 프로젝트 시공성 검토 정확도와 데이터 일관성이 향상되고, 다양한 이해관계자의 협업이 강화된다.

생성형 AI 기반 설계 기초모델 '뉴럴 캐드'도 공개됐다. 뉴럴 캐드는 복잡한 설계 형상을 이해하고 생성하는 기능을 제공해 반복 작업을 자동화하며, 설계 수정과 검토 속도를 높인다.

오토데스크는 제품 포트폴리오 전체에 AI 기술을 확장해 '오토데스크 퓨전'의 자동화·제조성 분석 기능과 '오토데스크 플로우'의 미디어 협업 기능을 강화했다. 또 자연어 기반 디지털 어시스턴트 '오토데스크 어시스턴트'를 통해 반복 업무 자동화와 실시간 도움말 제공 기능도 확대했다.

초기 설계 단계에서는 오토데스크 생성형 AI가 환경 분석을 기반으로 다양한 설계 대안을 자동 생성해 탐색 속도를 높인다. 일조, 바람, 소음, 일사량 등 주요 환경 요소를 분석해 최적의 초기 설계를 찾는 과정이 간소화됐다.

국내에서는 행림종합건축사사무소가 오토데스크 포마의 생성형 AI 기능으로 실제 성과를 내고 있다. 해당 기업은 지형, 일조, 소음, 바람, 태양광 등 다양한 설계 변수를 자동 분석하고 수십 가지 초기 설계안을 생성해 검토 시간을 줄였다.

행림건축은 프로젝트 데이터를 축적해 향후 재활용 가능한 자산으로 관리하고 있다. 이를 통해 설계 정확성과 업무 효율이 개선됐으며 데이터 기반 의사결정 체계도 강화됐다.

오찬주 오토데스크코리아 대표는 "AI 기반 설계 혁신은 국내 건축·건설 산업이 데이터 중심의 워크플로로 전환하는 중요한 분기점"이라며 "우리의 글로벌 AI 기술력과 국내 고객의 실제 경험을 결합해 산업 전반의 효율성과 창의성을 높이고, 디지털 전환을 한층 가속화할 것"이라고 밝혔다.