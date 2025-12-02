드롭박스, 다락원에 협업 도구 공급…"업무 개선 가시화"

드롭박스가 인공지능(AI) 기반 협업 도구로 다락원의 업무 환경 개선을 도왔다.

드롭박스는 클라우드 기반 협업 도구가 다락원 워크플로 효율성 개선과 운영 비용 절감에 직접적 효과를 냈다고 2일 밝혔다.

앞서 다락원은 27개국 86개 파트너와 협업하는 과정에서 안정적 글로벌 협업 환경을 최우선 과제로 삼아 드롭박스를 채택했다.

다락원은 드롭박스 도입 전 USB를 비롯한 외장하드, 블루레이 등 물리 매체를 해외로 배송하며 한두 달씩 공유 지연을 겪었다. 이 과정에서 온프레미스 서버 관리 비용은 계속 증가했고, 데이터 분산과 보안 이슈로 전사적 협업 체계 구축도 어려움을 겪었다고 밝혔다. 이 문제를 해결하기 위해 사용 편의성과 중앙 관리 기능을 갖춘 드롭박스로 전환했다.

다락원은 드롭박스를 통해 파일 생성부터 관리, 공유, 검토, 전자서명까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 처리하며 워크플로 효율성을 최대 10% 향상시켰다고 밝혔다. 대용량 콘텐츠 전송에는 드롭박스 트랜스퍼, 영상·오디오 수정에는 드롭박스 리플레이, 계약서 작업에는 드롭박스 사인을 사용하며 글로벌 파트너와의 업무 속도를 높였다.

운영 비용 절감 효과도 컸다. 다락원은 해외 파트너사에 출판 자료를 배송하는 데 매년 수천만원을 지출했으나, 디지털 방식 전환으로 배송비를 절반 수준으로 낮췄다. 출력, 포장, 발송에 필요한 시간 역시 대폭 줄였고, 클라우드 도입으로 하드웨어 구매비와 IT 유지관리비도 절감했다.

보안성과 관리 측면에서도 개선이 있었다. 버전 관리 기능을 통해 파일 손상이나 삭제가 발생해도 즉시 복구할 수 있었으며, 권한 설정 기능을 통해 팀 단위 접근 제어가 가능해졌다. IT 부서는 관리자 콘솔로 접근 이력과 파일 변경 사항을 모니터링하고, 대용량 파일 전송 중 이상 징후를 신속히 확인할 수 있게 됐다.

다락원 신경철 총괄 매니저는 "드롭박스를 도입한 뒤 업무와 비용 효율성이 크게 올랐다"며 "60일 걸리던 파일 공유가 몇 초 만에 가능해지면서 협업 필수 툴이 됐다"고 말했다.

드롭박스 신재용 한국·베트남 매니저는 "다락원 사례는 글로벌 협업을 안전하고 효율적인 플랫폼 하나로 통합할 수 있음을 보여준다"고 밝혔다.