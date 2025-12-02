인스타그램, 내년 2월 美 직원 주5일 출근 의무화…창의·협업 강조

메타 산하 인스타그램이 내년 2월부터 미국 직원을 대상으로 주5일 사무실 근무를 의무화한다. 급변하는 경쟁 환경 속에서 대면 협업을 기반으로 한 민첩하고 창의적인 조직 문화를 강화하겠다는 방침이다.

다만 이번 정책은 인스타그램에만 적용되며, 모회사인 메타와 페이스북, 왓츠앱 등은 기존 하이브리드 근무 체제를 유지한다.

2일 CNBC 등 외신에 따르면 아담 모세리 인스타그램 최고경영자(CEO)는 미국 직원을 대상으로 '2026년 승리하는 문화 만들기(Building a Winning Culture in 2026)'라는 제목의 사내 메시지를 전달했다.

(이미지=인스타그램)

모세리 CEO는 메시지에서 "우리가 함께 한 공간에 있을 때 더 창의적이고 협업적이라고 믿는다"며 "특히 뉴욕 사무실처럼 대면 문화가 강한 곳에서 이런 효과를 뚜렷하게 느낀다"고 말했다. 이어 내년 2월 2일부터 미국 직원에게 주5일 사무실 근무를 요구하겠다고 통보했다.

이번 조치는 메타 전체가 아니라 인스타그램 조직에만 적용된다. 메타는 2023년부터 주3일 오피스 출근을 기본으로 하는 하이브리드 근무 원칙을 유지하고 있으며 페이스북과 왓츠앱 등 다른 서비스에도 동일하게 적용되고 있다.

인스타그램은 일하는 방식 전반적으로 손질한다. 모세리 CEO는 메모에서 "우리는 회의에 너무 많은 시간을 소비하며 속도가 느려지고 있다"고 지적하며,6개월마다 모든 반복 회의를 일괄 취소한 후 정말 필요한 회의만 다시 잡겠다는 방침을 밝혔다. 1대1 정기 면담도 격주 진행을 기본값으로 두고 집중 업무 시간과 겹치는 회의는 과감히 거절하라고 권고했다.

제품 리뷰 문화도 '프로토타입 우선'으로 전환한다. 모세리 CEO는 "대부분의 제품 개요는 슬라이드가 아니라 프로토타입이어야 한다"며, 전략 문서는 3쪽 이내로 핵심만 담을 것을 요구했다. 회의에 앞서 회의 목적과 논의해야 할 핵심 쟁점을 명확히 제시하고 문서·슬라이드 준비보다 실제 기능 구현과 실사용 테스트에 더 많은 시간을 쓰도록 유도하겠다는 취지다.

의사결정 구조도 단순화한다. 그는 각 안건별 책임자(DRI)를 지정해 병목 해소 회의를 매주 열 계획을 밝혔다. 이 회의에 직접 참여해 안건을 정리함으로써 견론이 지체되는 것을 방지하겠다는 방침이다.

또한 주5일 사무실 근무가 원칙이지만 예외적 재택근무는 허용하고 뉴욕 등 일부 지역은 사무실 공간 확보가 끝날 때까지 전면 출근 시점을 늦추는 등 현실적인 보완책도 함께 제시했다. 완전 원격으로 일하는 직원과 다른 조직 소속 협업 인력은 이번 변화 대상에서 제외된다.

인스타그램의 이번 결정은 글로벌 대기업들이 팬데믹 이후 다시 사무실 중심 근무로 회귀하는 흐름에 따른 것이란 분석이다. 아마존은 지난 1월 2일부터 원격 근무 예외를 승인받지 않은 직원에게 주5일 사무실 근무를 요구하겠다고 밝혔으며 AT&T 역시 미국 사무직 직원 전원을 대상으로 주5일 사무실 근무를 의무화하는 방침을 도입했다.

델테크놀로지스는 사무실 반경 1시간 이내에 거주하는 직원에게 주5일 출근을 요구하며 하이브리드 정책을 사실상 종료했다. 보잉과 JP모건체이스, 테슬라 등도 상당수 직원을 대상으로 주5일 사무실 근무를 요구하고 있다.

반면 애플, 구글, 마이크로소프트 등은 주3일 안팎의 하이브리드 근무를 유지하면서 팀·직무 특성에 따라 대면 근무 비중을 조정하는 방식으로 운영 중이다.

외신들은 인스타그램의 이번 출근 의무화가 단기적으로 협업과 실행 속도에는 도움이 될 수 있을 것으로 전망했다. 다만 장기적으로는 인재 확보 경쟁에서 불리하게 작용할 수 있을 것에 우려를 표했다.

원격 및 하이브리드 근무를 선호하는 인력이 크게 늘어난 상황에서 주5일 사무실 근무는 이직 요인으로 작용할 수 있기 때문이다. 실제로 일부 빅테크 기업에서는 강도 높은 회사 복귀 정책 발표 이후 직원 만족도와 재직 의향이 하락했다는 조사 결과도 나오고 있다.

이에 대해 모세리 CEO는 이번 변화가 인스타그램 경쟁력 강화에 필수적이라는 입장이다. 그는 "2025년에 이어 2026년 역시 쉽지 않은 해가 되겠지만 이번 변화가 인스타그램을 창의성과 대담함, 완성도를 갖춘 제품 중심 조직으로 한 단계 더 끌어올릴 것"이라고 강조했다.