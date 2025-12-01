"AI가 묻고 인간이 답"...DMK코리아, '2025 인공지능의 밤' 성료

AI에이전트(AI Agent) 기반 자동화 플랫폼과 데이터·AI 기술을 제공하는 데이터마케팅코리아(DMK, 대표 이진형)는 지난 11월 28일 서울 강남 자사 지하 소재 세바시 데마코홀에서 국내 주요 산업군 전문가 80여 명이 참석한 가운데 ‘2025 인공지능의 밤(The Night of AI)’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 '세상을 바꾸는 AI, 15분의 통찰–AI가 묻고 인간이 답하다'를 주제로 열렸다. 기업과 기관이 AI를 실제 현장에 적용하는 과정에서 필요한 ▲AI Agent 활용 ▲데이터 인프라 ▲AI 서비스화 전략 ▲AI 조직 운영 방식 ▲산업별 혁신 사례 등을 공유하며 AI 기반 비즈니스 전환(AI Transformation) 방향성을 제시했다.

연사로는 ▲지용구 더존비즈온 성장부문 대표(부사장) ▲강정호 미니쉬 원장 ▲배재규 한국투자신탁운용 사장 등 국내 각 산업을 대표하는 리더들이 참여, AI를 도입하는 실제 현장의 고민과 기술적 접근법을 논의했다.

연사들은 "AI는 이제 실험 단계가 아니라, 실제 비즈니스 프로세스를 재설계하는 기술"이라며 “AI 성과는 회사가 보유한 데이터·플랫폼·조직 역량에 의해 결정된다”고 강조했다.

이진형 DMK코리아 대표가 인사말을 하고 있다.

'AI 플랫폼 시대, 기업의 일하는 방식을 다시 설계한다'는 컨셉으로 행사를 총괄한 DMK 이진형 대표는 “AI는 더 이상 보조 기술이 아니다. 기업의 일하는 방식을 완전히 재설계하는 핵심 기술”이라며 “DMK는 자체 AI Agent 플랫폼과 데이터·AI 엔진 기술을 기반으로 기업의 실제 업무·조직·의사결정에 적용 가능한 실행형 AI 플랫폼 회사로 계속 도약해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “2026년에는 산업별 AI Agent 데모, 글로벌 파트너사 기술 세션 등 더욱 확대된 형태로 ‘AI의 밤’을 준비하겠다”고 덧붙였다.

한편 데이터마케팅코리아(DMK)는 AI Agent 기반 자동화 플랫폼 ‘빙봉(BingBong)’을 포함해 데이터·AI 플랫폼 구축, 산업별 AI 솔루션, 자동화 엔진, 분석모델, AI 변화관리 교육까지 제공하는 AI 플랫폼 및 기술 기업이다. 특히 AI Agent 플랫폼 기술 데이터 엔지니어링과 AI 아키텍처 산업별 자동화 모듈 AI 서비스화 전략 조직 변화와 AI 교육 프로그램을 하나의 흐름으로 제공하는 엔드 투 엔드(End-to-End) AI 실행 기업으로, 대기업·공공기관·글로벌 파트너와 함께 다양한 AI 프로젝트를 수행하고 있다.

이진형 DMK코리아 대표(오른쪽 세번째) 와 참석자들이 기념사지능을 찍고 있다.

행사 참석자들이 이야기를 하며 즐거워하고 있다.

배재규 한국투자신탁운용 사장이 발표를 하고 있다.