'아바타' 감독 제임스 카메론 "생성형 AI 끔찍"…왜?

영화 ‘아바타’를 만든 제임스 카메론 감독이 생성형 인공지능(AI)에 대해 비판적인 의견을 나타냈다고 IT매체 테크크런치가 30일(현지시간) 보도했다.

최근 제임스 카메론 감독은 CBS 선데이 모닝과의 인터뷰에서 ‘퍼포먼스 캡처(배우의 연기를 디지털 아티스트를 위한 템플릿으로 녹화하는 방식)’가 일반 AI와 비슷하게 보일 수 있으나, 실제로는 "정반대"라고 밝혔다.

제임스 카메론 감독 (사진=위키피디아)

제임스 카메론의 영화는 시각 효과 기술의 최첨단을 보여주고 있다. 특히 아바타 시리즈는 퍼포먼스 캡처를 통해 멋진 나비족 캐릭터가 생생하게 표현한다. 하지만, 그는 퍼포먼스 캡처와 AI는 분명이 다른 것이라고 선을 그었다.

영화 아바타의 한 장면 (출처=디즈니)

그는 “수년간 컴퓨터로 뭔가 이상한 일을 하면서 배우들을 대체하고 있다’는 느낌을 받았다”며 “사실 우리가 하는 일을 깊이 살펴 보면 배우와 감독의 순간을 기념하는 것”이라고 설명하며, 연기와 연출이 영화에서 절대적으로 중요하다는 점을 강조했다.

관련기사

실제로 방송에서는 아바타 배우들이 95만리터(ℓ)에 달하는 수조에서 수중 연기를 하는 장면을 보여주며 카메론 감독이 배우의 연기를 중시하는 방식을 강조했다.

그는 “생성형 AI는 캐릭터를 만들고, 배우를 만들고, 텍스트 프롬프트를 바탕으로 처음부터 연기를 만들어 낼 수 있다”며, “그건 끔찍하다. 우리는 그런 일을 하지 않는다”고 밝혔다.