日 AI·핵융합·양자에 3조7천억원 투자…다카이치 총리 '기술 리더 일본' 제시

일본 정부가 양자와 인공지능(AI), 핵융합에 동시에 지원하기 위한 추가 예산안을 마련하며 전략 기술 육성을 확대하고 있다.

요미우리신문 등 외신에 따르면 일본 정부는 올해 회계연도 추가경정예산안에서 AI·핵융합·양자 기술 3개 분야 연구·개발을 지원하기 위해 약 4천억엔(약 3조7천8백억원) 규모 예산을 편성할 계획이다.

이번 추가 예산은 다카이치 사나에 총리가 일본을 기술 선도국으로 만들겠다고 내세운 비전을 반영한 것으로 전 회계연도 대비 50% 이상 증액된 규모다. 예산 패키지의 특징은 AI, 핵융합, 양자를 각각 따로 지원하는 것이 아니라 하나의 전략 묶음으로 설계했다는 점이다.

일본 총리관저(이미지=일본 총리실 홈페이지)

일본 정부는 내년부터 핵심 기술을 '국가 전략 기술'로 지정해 경제 안보 측면에서 지원을 강화할 예정으로 경제 성장, 에너지 전환, 행정 혁신, 안보까지 관통하는 기반 기술로 주목하고 있다.

다카이치 총리는 내각 출범 이후 과학기술·디지털 정책을 핵심 국정 과제로 앞세우며 일본이 다시 기술 리더로 자리 잡겠다는 방향을 여러 차례 밝혀 왔다.

세부 항목 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 것은 AI다. 일본 정부는 AI 관련 예산으로만 약 1조7천9백억원을 책정했다.

이 가운데 약 4천2백억원은 과학 연구에 AI를 적용하는 데 쓰일 예정이다. 방대한 데이터를 AI로 분석해 신약 개발, 신소재 발굴, 기후·에너지 연구 등에서 연구 효율을 높이고 새로운 발견을 이끌어내겠다는 구상이다.

약 2천4백억원은 AI 로봇과 자율주행 기술 개발에 배정된다. 물류·제조·교통 현장에서 인력 부족을 보완하고 생산성을 끌어올리는 데 초점을 맞춘 투자다. 중앙정부와 행정기관에 AI 도입을 지원하는 예산도 약 400억원 수준으로 편성해 문서 작성과 민원 응대, 데이터 분석 등 공공 업무에 AI를 본격적으로 접목하겠다는 방침이다.

핵융합 분야도 지원을 확대한다. 일본 정부는 핵융합을 2030년대 상업 발전 시험을 목표로 하는 차세대 에너지원으로 선정하고 이번 패키지를 통해 최소 약 9천4백억원 이상을 마련할 계획이다.

이 중 약 5천7백억원은 3년에 걸쳐 국내 핵융합 스타트업을 지원하는 데 투입된다. 실험과 파일럿 프로젝트에 나서는 민간 기업에 자금과 제도적 기반을 함께 제공해 연구실 수준에 머물렀던 기술을 사업화 단계로 끌어올리겠다는 것이다.

약 3천억원은 국립핵융합과학연구소 등 공공 연구기관에 기업도 함께 사용할 수 있는 공동 시험 설비를 구축·확충하는 데 쓰인다. 대형 실험 장비와 검증 인프라를 국가 차원에서 정비해 연구 속도를 높이겠다는 계산이다.

일본 정부는 양자 분야에 약 1조2천3백억원을 배정할 방침이다. 이 가운데 상당수는 국가 연구기관을 양자 기술 거점으로 키우는 데 집중된다. 구체적으로는 산업기술종합연구소(AIST)에 양자 관련 연구·개발 기지를 구축하는 데만 약 9천5백억원이 투입될 예정이다.

여기에 국내 대학 및 연구소 등 각지에 흩어져 있는 양자 연구 허브 간 협력 강화와 공동 프로젝트를 위해 약 3백억원 규모 예산을 별도로 배정해 개별 연구실 단위로 흩어진 역량을 국가 단위 네트워크로 묶겠다는 구상이다.

전문가들은 이번 조치가 미국과 유럽연합(EU), 중국 등이 AI·양자·차세대 에너지 분야에 대규모 재정을 쏟아붓는 흐름에 본격적으로 보조를 맞추려는 움직임이라고 해석한다.

일본은 초전도, 양자 센서, 정밀 부품·소재 등 기초·부품 영역에서 강점을 갖고 있지만 AI, 양자, 핵융합을 둘러싼 스타트업과 산업 생태계는 상대적으로 부족하다는 지적을 받아 왔다.

정부가 연구 거점 구축, 스타트업 지원, 공공 수요 창출을 한 번에 묶어 예산을 투입하는 것은 이 격차를 줄이고 '기술 리더 일본'이라는 전략 방향을 구체적인 산업·에너지·행정 프로젝트로 연결하려는 시도로 볼 수 있다.

외신들은 일본이 약 3조7천8백억원 규모의 예산을 한꺼번에 투입할 경우 동아시아 전체에서 AI, 양자, 차세대 에너지 분야 인재 확보 경쟁과 연구 협력 구도, 기술 표준 경쟁이 더 치열해질 가능성이 클 것으로 분석이다.

이에 따라 관련 업계에선 한국 역시 양자컴퓨팅, 초거대 AI 인프라, 차세대 에너지 기술을 국가 전략 과제로 삼고 있는 만큼 일본의 투자 속도와 방향을 면밀히 분석하고 연구 거점, 예산 구조, 인재·규제 정책을 함께 재점검해야 한다는 목소리가 나오고 있다.