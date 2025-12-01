LG전자, 올레드 TV 앞세워 '유럽 최고 TV 브랜드' 선정

LG전자가 유럽 소비자들이 뽑은 최고의 TV 브랜드로 선정되며 대표적인 프리미엄 TV 시장인 유럽에서 공고한 리더십을 다시 한번 입증했다.

LG전자는 최근 유럽 현지 소비자들을 대변해 최고의 가전제품 브랜드를 선정하는 ‘유로컨슈머 어워드 2025’에서 ‘최고의 TV 브랜드’에 뽑혔다고 1일 밝혔다. 7년째를 맞이한 유로컨슈머 어워드는 올해 처음으로 세부 카테고리별로 최고의 브랜드를 선정했고, LG전자가 TV 부문 최초 수상기업이 됐다.

LG전자가 유로컨슈머 어워드 2025에서 최고의 TV 브랜드로 선정되며 대표적인 프리미엄 TV 시장인 유럽에서의 공고한 리더십을 다시 한번 입증했다. 사진은 유럽 현지 매장에 LG 올레드 TV가 진열된 모습.(사진=LG전자)

유로컨슈머 어워드는 ICRT 소속의 벨기에, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 브라질 5개국 소비자매체가 공동주최하는 시상식이다. ICRT는 미국 컨슈머리포트, 영국 위치 등 각국을 대표하는 소비자매체 37곳이 모인 연합체다.

LG전자는 전문가가 직접 진행한 테스트 결과와 소비자가 응답한 제품 만족도 및 신뢰도 조사에서 모두 높은 점수를 획득하며 최고의 TV 브랜드로 선정됐다. 유로컨슈머 어워드는 전문가들을 통해 엄격한 평가 기준으로 테스트랩에서 각 브랜드의 제품을 평가하고 평균 점수를 도출해 수상자 선정에 반영했다.

또, 더 많은 소비자의 목소리를 적극적으로 반영하기 위해 만족도 및 신뢰도는 5개 회원국에 한정하지 않고 네덜란드, 체코, 덴마크, 오스트리아, 슬로베니아, 헝가리 등 유럽 전역에서 조사했다.

LG 올레드 TV, 12년간 축적 기술력으로 유럽 소비자 인정받아

LG TV가 유럽 소비자에게 최고의 제품으로 인정받는 비결로는 LG전자가 2013년 세계 최초로 상용화한 이후 12년간 축적해 온 혁신적인 기술력을 바탕으로 한 LG 올레드 TV의 남다른 인기가 꼽힌다.

LG 올레드 TV는 유럽 시장에서 올해 누적 판매 1천만 대를 돌파했다. 2013년 출시해 2021년 약 500만 대의 누적 판매를 기록한 후 2배 더 빨라진 속도로 가파르게 성장해 4년 만에 1천만 대를 넘어선 것이다.

유럽 소비자들은 고화질 콘텐츠에 대한 선호도가 높아, 무한대에 가까운 명암비와 생생한 색재현력에서 차별화된 강점을 지닌 LG 올레드 TV가 높은 평가를 받고 있다. TV 디자인에 대한 관심도 남달라 백라이트가 없어 얇고 심플한 올레드 TV는 거실 중심 문화를 지닌 유럽에서 인테리어 요소로서도 인기다.

또 유럽은 프리미어리그 등 스포츠 중계가 생활문화로 자리 잡은 시장으로 빠른 움직임을 부드럽게 표현하는 올레드 TV의 초고속 응답속도와 높은 주사율 등이 스포츠 팬들에게 최적의 시청경험을 제공하며 까다로운 유럽 고객들을 만족시키고 있다.

또 다른 주요 프리미엄 TV 시장인 북미에서도 LG 올레드 TV는 최고의 제품으로 인정받고 있다. LG 올레드 TV는 미국 대표 소비자 매체 컨슈머리포트가 발표한 TV 비교 평가를 석권하고 있다. 70형 이상, 65형, 55~60형, 46~52형, 39~43형 등 올레드 TV가 출시되고 있는 모든 화면 크기별 TV 평가에서 최고점을 획득하며 압도적 1위를 기록 중이다.

이천국 LG전자 유럽지역대표(부사장)는 “대표적인 프리미엄 TV 시장인 유럽에서 강력한 리더십을 인정받은 결과”라며 “자발광 고화질과 얇고 심플한 디자인의 LG 올레드 TV를 앞세워 유럽을 비롯한 전 세계 고객에게 최고의 시청경험을 선사할 것”이라고 말했다.