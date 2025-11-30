[ZD e게임] "국민 게임의 귀환"…서브컬처·전략 입은 '드래곤 플라이트2'

2013년 출시돼 '국민 게임' 반열에 올랐던 '드래곤 플라이트'가 11년 만에 정통 후속작 '드래곤 플라이트2'로 돌아왔다. 플레이위드코리아는 원작 특유의 가볍게 즐기는 게임성은 유지하면서도, 최신 트렌드인 서브컬처 요소를 결합하고 전략적인 전투 시스템을 더해 차별화를 꾀했다.

게임의 가장 큰 특징은 진화한 조작 방식이다. 좌우 이동만 가능했던 원작과 달리, 드래곤 플라이트2는 앞뒤 이동을 통한 '속도 조절' 시스템을 도입했다.

이를 통해 캐릭터를 전방으로 이동시켜 게임의 속도를 높이거나, 후방으로 이동해 탄막을 피하는 등 상황에 따른 능동적인 플레이가 가능했다. 화면을 가득 채우는 적의 탄막을 피하는 비행 슈팅 본연의 재미도 충실히 구현됐다.

플레이위드 '드래곤플라이트2'.

'용'과 '미소녀'를 결합한 캐릭터성은 수집의 재미를 강화했다. 게임에는 미소녀와 용의 특징을 합친 개성 넘치는 캐릭터들이 등장하며, 이는 서브컬처 게임의 향기를 풍긴다. 인트로 등에서 전작의 요소를 활용해 올드 팬들의 향수를 자극하는 한편, 귀여운 일러스트와 캐릭터 디자인으로 신규 이용자들의 시선까지 끌고 있었다.

단순한 비행을 넘어선 전략적인 육성 시스템도 돋보인다. 이용자는 주력 캐릭터뿐만 아니라 서포트 캐릭터, 장비 개념인 '날개' 등을 조합해 자신만의 비행단을 꾸릴 수 있다. 특히 스테이지의 속성이나 보스의 패턴에 따라 불, 물 등 상성 관계를 고려한 전략적인 편성이 요구됐다.

플레이위드 '드래곤 플라이트2'.

다채로운 콘텐츠는 반복 플레이의 지루함을 덜어낸다. 기본 스테이지 외에도 재화 파밍을 위한 던전 콘텐츠가 4종류로 나뉘어 있어 각기 다른 재미를 제공한다. 특히 날아오는 메테오를 스치듯 피하며 재화를 획득하는 '메테오 러쉬' 모드는 정교한 컨트롤이 주는 쾌감을 극대화했다.

장비 파밍과 재화 수급의 재미도 쏠쏠하다. '자석' 효과가 부여된 날개 아이템을 착용할 경우 골드와 아이템을 손쉽게 끌어당겨 획득할 수 있어 성장의 쾌감을 더한다. 각 스테이지는 피격 횟수 제한 등 별 3개 획득 조건이 있어 세밀한 체력 관리와 도전 욕구를 자극한다.

플레이위드 '드래곤 플라이트2'.

드래곤 플라이트2는 추억의 비행 슈팅 감성을 현대적으로 재해석했다. 가볍게 즐길 수 있는 원작의 장점에 서브컬처풍의 캐릭터 수집, 전략적인 조합의 재미를 더해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 게임으로 완성됐다.