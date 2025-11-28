제약업계, 약가제도 개편안에 대한 산업계 피해 최소화 대안 전달 예정

제약업계가 약가제도 개편안에 대한 산업계 피해를 최소화하는 대안을 정부에 전달한다.

정부가 발표 예정인 약가제도 개편이 한국 제약바이오산업 발전에 부합하는 방향으로 이뤄질 것을 촉구하는 산업계 비상대책기구가 본격 가동에 들어갔다.

‘산업 발전을 위한 약가제도 개편 비상대책위원회’(이하 비대위)는 지난 27일 제1차 회의를 열고 이같이 결정했다.

(제공=한국제약바이오협회)

이날 회의에는 비대위 공동 위원장을 맡은 노연홍 한국제약바이오협회 회장, 류형선 한국의약품수출협회 회장·김정진 한국신약개발연구조합 이사장·조용준 한국제약협동조합 이사장 등 공동 부위원장, 비대위 산하 기획정책위원회 김영주 위원장과 국민소통위원회 이재국 위원장, 협회와 회원사 임원 등으로 구성된 실무지원단 등이 참석했다.

비대위는 약가제도 개선안이 정식으로 발표되지 않은 상황에서 지금까지 알려진 내용을 토대로 산업계에 미칠 영향에 대해 논의하고 향후 대응 방안에 대해 의견을 나눴다.

이날 참석자들은 산업계의 연구개발 투자 증대 등에 따른 제약바이오 강국 도약의 골든타임에 추가적인 약가 인하는 R&D와 제조 기반을 약화하고, 고가의 수입의약품에 대한 의존도 증가 등 보건안보를 훼손할 우려가 크다는 점에 인식을 함께했다.

이에 따라 향후 정부에 제도 개편에 대한 합리적 의견을 전달하고, 산업계의 피해를 최소화하기 위한 실질적인 대안을 적극 제시해 나가기로 했다.