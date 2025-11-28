레벨 인피니트 ‘니케’, AGF 2025 참가…유형석 디렉터와 대결

레벨 인피니트는 시프트업이 개발한 ‘승리의 여신: 니케’를 통해 ‘AGF 2025’에 참가한다고 28일 밝혔다.

‘승리의 여신: 니케’ 부스는 일산 킨텍스 제1전시장 4홀 A13 구역에 마련된다. 오는 12월 5일부터 7일까지 운영되는 현장에서는 음악, 게임, 코스프레 등 다양한 참여형 프로그램이 진행될 예정이다.

주요 프로그램으로는 ‘덕후찌개’ 밴드의 미니 콘서트가 열려 게임 OST를 라이브로 선보인다. 특히 유형석 디렉터가 참여하는 ‘개발진과 미니 게임 한판’ 코너가 마련되어 방문객과 개발진이 게임 실력을 겨루는 시간이 진행된다.

무대 행사로는 게임 관련 지식을 겨루는 ‘니케 퀴즈쇼’와 ‘럭키 드로우’ 이벤트가 준비됐다. 또한 전문 코스플레이어들이 7명의 니케 캐릭터로 분장해 등장하는 코스프레 런웨이도 펼쳐진다.

관람객을 위한 스탬프 이벤트도 운영된다. 앱 설치 인증, SNS 업로드, 공식 커뮤니티 팔로우, 포토존 촬영 등 미션을 수행해 스탬프를 모으면 캡슐 머신 이용권과 AZX 열차 탑승권 추첨 기회를 얻을 수 있다. 부스 방문객 전원에게는 쇼핑백이 제공된다.

이 밖에도 현장에서는 굿즈 스토어가 운영되어 한정판 상품을 구매할 수 있다.

레벨 인피니트 관계자는 "니케의 다양한 매력을 한자리에 집약한 현장형 콘텐츠를 준비했다"며 "관람객들이 특별한 연말을 보낼 수 있도록 다양한 즐길 거리를 제공하겠다"고 전했다.