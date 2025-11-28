활기찬 노후, 행복한 일자리…시니어의 사회활동뿐 아니라 감성 교류도 도움

정부의 노인일자리사업이 시니어의 사회활동뿐 아니라 감성적 교류 활동에도 큰 역할을 하고 있다.

노인일자리사업은 2004년부터 시작된 노인이 일자리와 사회활동을 통해 활동적이고 생산적인 노후생활을 영위할 수 있도록 지원하는 사업이다. 2025년 7월 기준 전국 1천328개(노인복지관 302개, 대한노인회 207개, 시니어클럽 212개, 종합사회복지관 181개 등) 수행기관이 평균 707개의 일자리를 담당하고 있다.

노인일자리사업(제공=한국노인인력개발원)

老人이 아니라 ‘勞人’…타인뿐만 아니라 나도 위로도 하는 공감 일자리

마포시니어클럽 소속으로 이화여자대학교 자연사박물관에서 일반 관람객들에게 설명해 주는 도슨트(해설사)로 2019년1월부터 6년째 활동하고 있는 80대의 이향순씨 역시 동료 도슨트와 인생고백을 통해 친자매처럼 지내왔다. 그녀에게 있어 노인일자리사업은 새로운 우정을 만드는 자리였다고 한다.

이처럼 시니어 일자리는 대화할 수 있는 친구를 만나는 계기가 되기도 한다. 삶을 살아오던 시기가 비슷하지만 각기 달리 살아온 삶을 이야기하며 마음을 나눈다.

나는 홀로 어르신과 중장년 1인 가구 30여명에게 주 1회 안부전화를 드리는 ‘복지사각지대 위기가구 발굴관리’ 사업에 일하고 있다. 시작은 2021년부터 코로나19로 고립되어 우울한 생활을 하는 주민들을 위로하고 고독사를 예방하기 위함이었다. 해가 거듭될수록 양질의 노인일자리 사례로 알려지면서, 작년에는 시에서 직접 다른 구군도 따라 할 수 있게 벤치마킹도 해갔다. 4년차가 된 지금은 동행정복지센터 민원 안내는 물론, 안부를 확인하는 어르신들의 시시콜콜 일상 얘기, 식사 얘기, 걱정거리들을 들어주면서 공무원들이 일일이 챙길 수 없는 소소한 일들을 들어주면서 챙기고 있다. 이제는 어르신들이 먼저 인사도 하고, 커피도 한 잔씩 하고 가는 편안한 관계가 되었다.

2021년 6월부터 남구시니어클럽 소속으로 복지사각지대 위기가구 발굴 관리사업에 참여 중인 60대 중반의 이경희씨의 말이다.

처음 남구청에 일자리를 문의하고자 방문한 이씨는 자격증도 없고, 직장경력도 짧은 자신이 아무런 준비도 없이 살아왔다는 마음이 들었다고 한다. 하지만 일자리사업에 참여하며 새로운 인생 2막을 경험하고 있다.

그는 “이 일을 하면서 내가 너무 많은 것을 가졌다는 걸 알았다. 내가 노년이 되어서야 알게 됨을 부끄럽게 생각한다. 내가 일을 하면서 얻게 되는 건강과 행복을 이웃들과 함께 나누고 싶다. 오늘도 좋아하는 청바지를 입고 집을 나선다. 나는 행복한 勞人이다”라고 전했다.

8년전 남편를 떠나보낸 기간이 멈춰버렸다는 문길엽씨. 우연히 지인의 소개로 알게 된 청솔복지관의 동화구연 프로그램으로 새로운 길을 찾았다. 6년간 이어가고 있는 여정으로 자신의 존재를 새로운 방식으로 재구성하며 이제는 나이를 먹지 않는다고 한다.

동화구연은 가정에서 네 명의 자녀를 키우고 집안일만 해온 내게 흥미롭지만 도전적인 일이었다. 교사가 꿈이었던, 꿈으로만 남았던 나에게 인생의 뜻밖의 기회로 다가온 동화구연 프로그램은 동화를 외우고 늦은 밤까지 교구를 만드는 일은 나의 결심을 시험했고, 노력 끝에 만난 동화를 듣고 싶어 하는 아이들은 나를 ‘동화 할머니’라고 부른다. 아이들의 집중력은 짧아서 동화를 15분 이상 들려줄 수 없지만 수업을 준비하고 어린이집에 가는 데 더 많은 시간이 소요된다. 그러나 나는 모든 준비 과정에서 깊은 사명감을 느낀다. 때로는 듣는 아이들보다 동화를 들려주는 내 모습이 더 행복해 보인다. 하루에 두세 군데의 어린이집을 돌며 수업하고 나면 여든의 몸이 내게 “굳이 이렇게 힘들게 일할 필요가 있냐고, 무엇 때문에 사서 고생을 하느냐고” 묻지만 나는 이 시간을 통해 치유 받는다. 동화구연은 단순한 일이 아니라 나를 세상과 연결해 주는 생명선이 되었다. 몸이 허락하는 한, 나의 이야기를 기다리는 아이들을 위해 계속 이 일을 하고 싶다. ‘동화 할머니’의 역할을 통해 지역 공동체에 기여하고 아이들의 세계에 함께 하는 기쁨의 여정을 계속할 것이다. 내 나이 이제 여든, 나는 더 이상 나이를 먹지 않는다.

노인일자리 115만개, 참여자 100만명 넘어…평균 연령은 74.6세

노인일자리사업 일자리는 ▲공익활동형(노노케어, 지역사회 환경개선, 자원순환, 공공시설 봉사, 경륜전수, 아동‧청소년 돌봄) ▲사회서비스형(취약계측 지원, 공공업무 지원, 아동‧청소년 돌봄, 행정사무 지원, 선도모델) ▲민간형(사장형사업단, 시니어인턴십, 취업알선형, 고령자친화기업)으로 나뉜다.

공익활동형의 경우 65세 이상 기초연금수급자, 직역연금수급자(배우자)가 대상이며, 29만원(월 30시간)이 지원되고, 사회활동 참여자로 상해보험에 가입된다.

사회서비스형은 노인의 생애경력 및 활동역량을 활용해 사회적 도움이 필요한 영역에 서비스를 제공하는 일자리로 65세 이상(일부 60세 이상)을 대상으로 월 76만1천원(월 60시간, 주휴수당 포함)을 지원한다. 근로자로 고용‧산재보험 등 4대 보험이 가입된다.

이중 ‘선도모델’의 경우 외부자원을 활용한 사회서비스분야 신노년세대 맞춤형 일자리로 60세 이상을 대상으로 참여자 1인당 170만원(34만원 x 5개월)을 지원한다. 업무는 환경개선, 안전관리, 돌봄‧교육서비스, 사회서비스 혁신이 가능한 사업분야(ESG)를 지원한다.

민간형의 경우 시장형사업단은 공산품 제작, 반찬 및 도시락 제조‧판매, 실버카페 운영 등의 업무가 있는데, 60세 이상을 대상으로 참여자 1인당 연 267만원 내외 사업비를 지원한다. 또 시니어인턴십은 노동시장의 재진입이 상대적으로 어려운 60세 이상 노인의 고용촉진을 도모하고자 기업에 인건비를 지원해 고용을 유도하는 사업으로 3개월간 인턴십 참여 후 계속 근로계약 체결 시 해당 노인을 고영한 기업에 1인당 최대 240만원(40만원 x 6개월)을 지원한다.

일자리수도 확대되고 있다. 2004년 2만5천개에서 2024년 100만개를 넘어, 2026년에는 115만2천개로 확대될 예정이다. 예산도 2004년 212억원에서 2026년(정부안) 100배 이상 증가한 2조 3천851억원에 달한다.

지난해 말 기준 참여자(116만5898명)를 보면 평균 연령은 74.6세이며, 누적 참여자 중 70세 이상이 74.9%(87만명)에 달한 것으로 나타났다. 연령별로 보면 70대가 56만4557명으로 가장 많았고, 80대 29만8746명, 60대 29만3206명 순이었다. 90세 이상도 9389명에 달했다.

성별로는 여성이 66.2%(77만2천명)을 차지했고, 학력은 확인된 79만명 중 중졸 이하가 68.8%(54만3천명)를 차지했다. 독거노인 참여도 30.3%(35만3천명)으로 나타났다.

일자리 유형별로는 공익활동이 가장 많은 76만2296명(평균연령 77.5세)으로 나타났고, 이어 사회서비스형 15만8580명(평균연령 71.1세), 민간형의 취업알선형 10만97명(평균연령 68.2세) 등이었다.

정부는 2026년 노인일자리사업과 관련해 공공형은 안정적으로 사업략 일부를 확대하고, 사회서비스형은 역량활용을, 민간형은 공동체사업단 사업량의 확대한다는 방침이다. 또 사회적 가치를 창출하는 아이템 개발 및 전국 확산을 위해 노인적합형 신직무(총 65개)도 지속 추진한다는 계획이다.

참여자 선발기준도 참여신청자가 치매환자와 세대를 같이하는 경우(치매환자 가족) 추가 인정하는 등 세대구성항목의 ‘경제적 능력이 없는 가족의 기준’ 인정항목을 추가한다. 특히 안전관리와 관련해 부대경비(사업비) 항목 내에 ‘참여자 안전관리비’를 신설하고, 공익활동 단축에 따른 연장활동 가능시간도 월 42시간에서 45시간으로 확대한다. 이외에 공동체사업단(도급) 중 산재보험 가입이 불가능한 사업단에 한해 상해보험 집행도 가능해질 전망이다.

보건복지부는 2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업(노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단) 참여자를 11월28일부터 12월26일까지 모집한다.

2026년 노인일자리사업에서는 초고령사회에 대응하고 어르신의 활기차고 건강한 노후생활을 지원하기 위해 역대 최대인 115만 2천개의 노인일자리를 제공할 예정이다. 국민의 복지 증진을 위해 우선 실시할 필요가 있다고 판단되는 경로당 배식 지원, 지역사회 통합돌봄 지원, 노노(老老)케어 등의 일자리는 ‘노인일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률’에 근거해 ‘우선지정일자리’로 지정해 운영할 예정이다.

이번에 모집하는 사업은 노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단으로, 노인공익활동사업은 기초연금을 수급하는 65세 이상 어르신이면 신청 가능하고, 노인역량활용사업 및 공동체사업단은 60세 이상이면 신청이 가능하다.

2026년 노인일자리사업은 11월28일부터 방문 또는 온라인을 통해 신청할 수 있다. 또 노인일자리 참여를 희망하는 어르신이 노인일자리 상담 대표 전화(1544-3388)로 문의하면 발신자 위치에서 가장 가까운 수행기관으로 연결되어 안내를 받을 수 있다.

방문 신청은 주소지 시군구 내의 가까운 행정복지센터(구, 동사무소), 시니어클럽, 노인복지관, 대한노인회 등 노인일자리사업 수행기관에서 가능하며, 온라인 신청은 노인일자리 여기(www.seniorro.or.kr)를 통해 가능하다.

참여자 선정은 소득 수준, 활동 역량 및 경력 등 선발기준에 따라 고득점자순으로 선발되며, 최종 선발 여부는 접수한 기관에서 올해 12월 중순부터 2026년 1월 초에 개별 통보할 예정이다.

정은경 보건복지부 장관은 “노인일자리는 노년기 소득의 보탬과 더불어 삶의 만족도 증가, 우울감 개선, 의료비 절감 등의 효과가 있어 어르신들에게 경제적, 심리·사회적으로 큰 역할을 하고 있다”라며 “2026년 역대 최대로 확대된 115만 2천 개의 노인일자리 제공을 추진하고, 어르신들의 행복한 노후 생활을 지원하기 위해 노력하는 만큼, 많은 분들이 노인일자리사업에 참여하시길 기대한다”라고 밝혔다.