위믹스, 태국 최대 가상자산 거래소 '비트컵' 상장

2025/11/28 10:57

위믹스 재단이 발행한 위믹스(WEMIX)가 태국 최대 가상자산 거래소 ‘비트컵(Bitkub)’에 상장할 예정이라고 28일 밝혔다. 

회사 측에 따르면 해당 거래소의 입출금은 다음 달 1일부터 가능하다.

비트컵은 태국 가상자산 거래 시장에서 점유율이 70%에 달한다. 태국 재무부로부터 공식 인가를 받아 운영 중이며, 현재 100여 종 이상의 가상자산 거래를 지원하고 있다.

위믹스가 태국 거래소에 정식으로 상장한 것은 이번이 처음이다. 상장을 통해 위믹스를 현지 통화 바트(THB)로 직접 거래할 수 있게 되면서, 태국 이용자들의 접근성과 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

특히 이번 상장은 올 10월 글로벌 시장에 출시된 위메이드의 블록체인 게임 ‘레전드 오브 이미르’의 태국 현지 이용자 확대와 인게임 경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

