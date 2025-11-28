SSG닷컴, ‘오똘’ 저당 붕어빵·국화빵 출시

SSG닷컴은 분식 간편식 브랜드 오똘과 협업한 저당 붕어빵·국화빵을 단독 출시한다고 28일 밝혔다.

신제품은 저당 붕어빵 8입(560g), 저당 국화빵 20입(500g) 두 종류로 가격은 각 9천980원이다.

이번 단독 상품은 SSG닷컴이 길거리 붕어빵 반죽·팥을 판매해온 오똘 측에 아이디어를 제안해 만들었다. 저당 붕어빵·국화빵은 천연 대체당인 알룰로스·스테비아를 사용해 단맛은 유지하면서도 열량 부담을 낮췄다. 제품에는 반죽을 얇게 펴고 앙금을 채우는 방식을 적용했다.

(사진=SSG닷컴)

이난영 SSG닷컴 상품개발 파트장은 “겨울 대표간식도 취향에 맞게 선택할 수 있도록 저당 상품을 개발했다”며 “SSG닷컴에서 만날 수 있는 차별화된 식품을 다양하게 선보이겠다”고 말했다.