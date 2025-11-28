에이블리 "10월 브랜드 카테고리 거래액 역대 최고치 경신"

에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리는 10월 브랜드 카테고리 거래액이 역대 최고치를 기록했다고 28일 밝혔다.

지난달 에이블리 브랜드 카테고리 거래액은 전월 대비 65% 증가했다. 같은 기간 주문 수는 54%, 주문 고객 수는 47% 늘었으며 브랜드 카테고리의 핵심 소비층인 2030세대의 구매 증가가 두드러졌다. 20대 신규 주문 고객 수는 38%, 30대는 35% 상승했다.

에이블리는 지난달 대규모 할인 행사 ‘메가 세일’을 통해 예년보다 높은 기온과 갑작스러운 추위가 교차하는 날씨 속에서도 다양한 FW 의류 수요를 선제적으로 공략하며 시즌 초반 거래액 상승을 견인했다. 행사 기간인 지난달 1일부터 14일까지 SPA 브랜드 거래액은 전년 동기 대비 123% 증가했으며, ‘스트릿·캐주얼’과 ‘홈·언더웨어’ 브랜드 거래액은 25%가량 늘었다.

(사진=에이블리)

지난달 판매 상품 분석 결과 가장 많이 판매된 품목은 ‘상의’로 나타났다. ▲후드티 ▲맨투맨 ▲니트 등 일교차가 큰 날씨에 활용하기 좋은 데일리 아이템의 인기에 힘입어 상의 거래액이 전월 대비 59% 증가했다. 2위는 ‘아우터’ 카테고리로 거래액이 116% 늘었으며, ‘신발’ 카테고리가 120% 성장하며 뒤를 이었다.

캐주얼 브랜드 ▲‘소라노’의 에이블리 내 거래액은 전월 대비 208% 증가했으며, 디자이너 브랜드 ▲‘제너럴아이디어’와 ▲‘어나더아카이브’는 각각 128%, 105% 성장했다. 이외에도 ▲‘프라임에이트’(69%) ▲‘무센트’(38%) 등 다양한 입점 브랜드가 거래액 상승세를 보였다.

에이블리 브랜드 관계자는 “패션 업계 성수기로 꼽히는 FW 시즌 초기부터 성장세를 경신하며 성공적인 출발을 알렸다”며 “입점 마켓 및 브랜드가 이번 성수기뿐 아니라 앞으로도 정체기 없는 성장을 이룰 수 있도록 전략적 지원과 협업을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.