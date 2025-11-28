엔피, 첼리스트 윤지희 음악 여정 'XR 몰입형 콘텐츠'로 구현

엔피(대표 백승업·최지훈)는 글로벌 첼리스트 윤지희와 함께한 ‘아트 오디세이’ 시리즈의 신규 콘텐츠가 공개된다고 28일 밝혔다. 윤지희의 삶과 음악 여정을 확장현실(XR) 기반으로 재해석한 콘텐츠다.

윤지희는 깊이 있는 감성과 해석력을 바탕으로 전통 클래식의 정수를 표현해왔다. 엔피는 윤지희의 음악이 지닌 감성을 XR 기술로 입체화하기 위해 XR 스테이지의 LED월과 몰입형 XR 배경, AR 개체 등을 적극 활용했다. 전통적인 클래식 공연을 디지털 기술로 확장해 클래식 음악을 즐기는 새로운 경험 방식을 제시한다는 점에서 의미가 있다.

콘텐츠는 인터뷰와 XR 라이브 연주로 구성되며, 연주곡으로는 라흐마니노프의 ‘첼로 소나타(Op.19)’가 선정됐다. XR 연주 장면에는 콘서트홀과 흰 배경 공간을 XR로 구현하고, 나비 등 상징적인 오브제를 AR로 덧입혀 연주자의 감정선에 시각적 입체감을 더했다. 인터뷰 파트에서는 이주리 LOMA 아시아 대표와 프로젝트매니저 한나가 참여해 이번 프로젝트의 취지와 ESG 기반 문화 콘텐츠의 의미에 대해 이야기한다.

엔피 XR 스테이지에서 촬영 중인 첼리스트 윤지희

해당 콘텐츠는 내년 상반기 예정된 ‘첼리스트 윤지희 독주회’와도 연계된다. 이 연주회는 LOMA가 공식 후원사로 참여하며, 기업 사회공헌 활동의 일환으로 운영될 예정이다. 첼리스트 윤지희는 물론, 서울대 이민정 교수 등 유수의 연주자들이 함께한다.

백승업 엔피 대표는 “XR 기술은 예술가의 감정과 연주를 단순히 기록하는 수준을 넘어, 새로운 감각적 몰입 경험으로 확장할 수 있는 힘을 갖고 있다”며 “윤지희 첼리스트의 음악 세계를 XR로 재해석한 이번 아트 오디세이는 클래식의 깊이와 기술의 확장성을 함께 보여주는 시도가 될 것”이라고 말했다.

이번 아트 오디세이 콘텐츠는 60초 분량의 매거진형 숏폼 콘텐츠와 약 10분의 롱폼 버전으로 공개되며, 마리끌레르 공식 인스타그램과 엔피 공식 유튜브·인스타그램을 통해 공개된다.

엔피는 이 시리즈를 통해 글로벌 인플루언서 에이미, 패션 브랜드 ‘사르투’, 공간 디자이너 배지연 등 다양한 창작자들과 협업하며 XR 콘텐츠의 확장 가능성을 보여주고 있다.