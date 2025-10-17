엔피, '홍콩전자전'서 XR 명상 앱 '무아' 소개

엔피(대표 백승업·최지훈)는 지난 13일부터 16일까지 홍콩 컨벤션센터에서 열린 '2025 추계 홍콩전자전'에 참가해 XR 명상 앱 '무아'를 선보였다고 밝혔다.

이번 전시에서 엔피는 카이스트 뇌인지과학과 및 산하 명상과학연구센터와 공동 연구·개발한 감정추론 AI 알고리즘(MIND-C AI)을 적용한 무아의 최신 버전을 선보였다. AI와 명상이 결합된 새로운 디지털 웰니스 모델로 현지 바이어와 관람객들의 관심을 끌었다.

엔피는 전시 부스에 '스마트 미러' 기반 체험존을 운영해 현장을 찾은 방문객들이 직접 감정추론 기술을 체험할 수 있도록 했다. 스마트 미러는 거울 형태의 키오스크로, 사용자가 약 1분간 거울을 바라보는 것만으로 심박수·심박변이도(HRV)·혈압 등 주요 생체 데이터를 측정하고, 이를 바탕으로 맞춤형 명상 콘텐츠를 큐레이팅한다.

무아 부스_홍콩전자전

엔피 부스는 행사 주최기관인 홍콩무역발전국 관계자들의 주목을 받았으며, 홍콩 디지털정책국장을 비롯한 주요 인사들이 방문해 무아의 감정추론 AI 알고리즘과 스마트 미러 솔루션에 대한 설명을 들었다. 또 대만 소재 벤처캐피털(VC)을 대상으로 IR 피칭 세션을 진행하며 아시아권 투자자와의 교류 자리도 만들어졌다.

전시 기간동안 십여 차례 이상의 바이어 매칭을 진행하며 전자전을 방문한 소비재 및 서비스 제공사들과 사업모델 확장을 위한 논의도 활발히 이뤄졌다.

엔피 관계자는 "중국, 인도, 대만, 태국 등 다양한 국가의 바이어들로부터 기술력과 콘텐츠 완성도에 대한 긍정적인 반응을 얻었다"며 "이번 전시를 통해 무아의 글로벌 확장 가능성과 시장성을 확인했다"고 말했다.

엔피 백승업 대표는 "무아는 AI와 XR 기술을 통해 개인의 감정 상태와 생체 데이터를 정밀하게 반영하는 맞춤형 명상 환경을 구현한 독창적인 명상 앱"이라면서 "이번 홍콩전자전 참가를 계기로 한국 XR 웰니스 콘텐츠의 기술력과 가능성을 글로벌 시장에 알리고자 한다"고 밝혔다.

엔피는 10월 말 무아의 감정추론 AI 업데이트 버전을 정식 공개하면서 글로벌 마케팅을 본격화할 계획이다.