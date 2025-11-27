LG CNS, 2026년 임원 인사…김태훈·최문근 부사장 승진

LG CNS가 2026년 정기 임원 인사를 단행하며 미래 클라우드·인공지능 전환(AX) 시장을 선도하기 위한 리더십 체계를 정비했다.

LG CNS는 이사회를 열고 부사장·전무 승진, 상무 신규 선임, 계열사 전입 등을 포함한 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 27일 밝혔다.

LG CNS는 이번 임원 인사에서 AX 시장 선도 및 실행 가속화를 위한 역량을 결집하고 미래 사업과 기술 성장을 견인할 인재들을 중용했다.

(왼쪽부터) 김태훈 부사장, 최문근 부사장, 이준호 전무 (사진=LG CNS)

특히 에이전틱 AI·클라우드 사업의 중추적 역할을 담당하는 AI클라우드사업부 김태훈 전무와 AX 전략 수립의 싱크탱크인 컨설팅 전문 조직 엔트루부문 최문근 전무를 부사장으로 승진시켰다.

이와 함께 차세대 성장 동력인 피지컬 AI, 로봇 분야의 성장을 이끌고 유통 물류 자동화 시장 1위 지위를 굳건히 한 스마트물류·시티사업부 이준호 상무를 전무로 승진시켰다.

또 국내외 AI데이터센터 설계·구축·운영 분야에서 우수한 성과를 거둔 30대 젊은 인재 클라우드데이터센터사업담당 조헌혁 담당을 상무로 신규 선임했다.

LG CNS는 "핵심 경쟁력인 고객·산업 전문성과 IT기술·서비스 역량을 지속 강화해 고객 비즈니스 혁신을 선도하며 급변하는 AX 시장을 주도해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

임원 인사 내용은 다음과 같다.

◇부사장 승진

▲김태훈 AI클라우드사업부장 ▲최문근 엔트루부문장

◇전무 승진

▲이준호 스마트물류·시티사업부장

◇상무 신규 선임

▲김소연 디자인 AX사업담당 ▲오진섭 SF 코어사업담당 산하 수석전문위원

▲이철호 통신·서비스사업담당 ▲조민관 SCM이노베이션사업담당

▲조헌혁 클라우드데이터센터사업담당

◇계열사 전입

▲송광륜 CFO (現 HSAD CFO 상무)