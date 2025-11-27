사인 글로벌, 국가 디지털 인프라 구축 위한 BNB 기반 ‘소버린 레이어2 스택’ 공개

글로벌 소버린 블록체인 기업 사인 글로벌이 BNB 체인을 기반으로 한 국가 전용 디지털 인프라 ‘소버린 레이어2 스택’을 공식 발표했다.

사인 글로벌은 이번 스택을 통해 각국이 독립성과 통제력을 유지하면서도 글로벌 디지털 경제와 연결될 수 있도록 지원할 계획이다. 더불어 BNB 체인을 글로벌 스테이블코인 및 국가 디지털 시스템의 핵심 정산망으로 발전시키겠다는 장기적 비전도 함께 제시했다.

소버린 레이어2 스택은 각국 정부가 자국 통화 기반의 스테이블코인 및 디지털 공공서비스를 안정적으로 운영할 수 있도록 설계된 인프라다. 기존의 단일 블록체인 기반 시스템이 가진 한계인 구축 기간의 장기화, 정책 대응의 경직성, 국제 호환성 부족 등을 극복하기 위해 설계됐다.

해당 인프라는 속도와 확장성을 강화한 ‘레이어2’ 기술을 기반으로 하며, 대규모 거래 처리와 다양한 정책 요구 사항을 유연하게 반영할 수 있는 구조를 갖췄다. 국가 단위의 다양한 공공서비스와 금융 서비스를 하나의 블록체인 구조 안에서 통합 운영할 수 있다는 점에서 기존 공공 인프라 대비 운영 효율성과 정책 대응력이 크게 향상될 수 있다.

사인 글로벌은 이번 인프라가 구축된 기반 체인으로 BNB 체인을 선택했다. 빠른 거래 처리 속도, 낮은 수수료, 글로벌 수준의 보안성과 운영 안정성을 확보한 BNB 체인은, 현재 세계 각국에서 사용 중인 디지털 자산 환경과의 상호 운용성 측면에서도 강점을 지닌다.

사인 글로벌은 BNB 체인이 장기적으로는 국제 정산 인프라, 즉 글로벌 디지털 결제망의 기반이 될 수 있도록 지원할 계획이며, 국가 간 상호 정산, 환율 반영, 규제 대응 기능 등 다양한 요소를 레이어2 구조 위에 점진적으로 통합할 예정이다.

사인 글로벌 관계자는 “소버린 레이어2 스택은 국가가 요구하는 규제 준수, 보안성, 통제력을 갖추면서도 글로벌 생태계와 기술적으로 자연스럽게 연결될 수 있는 새로운 형태의 디지털 인프라”라며, “향후 다양한 국가의 정책 수요와 서비스 구조에 맞춰 맞춤형 스택을 제공함으로써, 디지털 공공서비스의 표준 모델로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.