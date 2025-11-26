[인사] 현대해상

인사입력 :2025/11/26 16:45

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 부문장/본부장/실장 전보 (25명)

▲ CIAO 이창욱(李昌昱)             ▲ 윤리경영실 부실장 최재혁(崔宰赫)

▲ 개인영업부문장 김도회(金道會)     ▲ ＡＭ영업부문장 이기원(李起元)

▲ 기업보험부문장 홍령(洪鈴)           ▲ 보상전략부문장 한정근(韓正根)

▲ 경영기획본부장 조영택(曺泳宅)      ▲ 리스크관리본부장 윤민영(尹敏英)

▲ 인사총무본부장 이용진(李容珍)      ▲ ＣＭ사업본부장 박윤정(朴允貞)

▲ 자동차업무본부장 이철우(李喆佑)    ▲ 개인마케팅교육본부장 김원준(金垣準)

▲ ＡＭ1본부장 김태우(金泰佑)           ▲ ＡＭ2본부장 오정출(吳政出)

▲ 전략채널본부장 임영수(林映秀)       ▲ 일반보험기획본부장 이상수(李尙洙)

▲ 기업영업1본부장 박민호(朴珉鎬)      ▲ 기업영업2본부장 유영철(劉瑛哲)

▲ 법인컨설팅본부장 문정교(文廷敎)    ▲ 재무기획본부장 최민엽(崔珉燁)

▲ 자산운용1본부장 조희철(曺熙喆)      ▲ CCO 진한승(陳漢承)

▲ 감사실장 유원식(劉元植)              ▲ ALM전략실장 이기복(李奇卜)

▲ 서비스개발실장 김종욱(金宗郁)

◇ 상무 선임 (2명)

▲ CIO 허명주(許明周)                 ▲ 해외사업본부장 정희권(丁熙權)

◇ 지역단장 전보 (16명)

▲ 강북지역단장 김병훈(金炳勳)         ▲ 강서지역단장 김한민(金漢珉)

▲ 강남지역단장 윤경수(尹敬洙)         ▲ 북부지역단장 조정식(趙廷植)

▲ 경기지역단장 김호(金湖)              ▲ 성남지역단장 정태훈(鄭泰薰)

▲ 경인지역단장 윤종식(尹鍾植)         ▲ 강원지역단장 손익수(孫翊洙)

▲ 중부지역단장 신재용(申載容)         ▲ 충청지역단장 이상호(李相浩)

▲ 호남지역단장 길준희(吉俊喜)         ▲ 전북지역단장 강승오(姜承吾)

▲ 부산지역단장 김태영(金泰英)         ▲ 경남지역단장 최정호(崔廷豪)

▲ 영남지역단장 이제영(李提永)         ▲ 대경지역단장 허남영(許南暎)

◇ 부장 전보 (55명)

▲ 정보화지원파트장 김성일(金成鎰)    ▲ ＣＭ사업전략파트장 임혁(林爀)

▲ ＣＭ장기일반파트장 장희욱(張希旭)  ▲ 마케팅기획파트장 김효진(金孝進)

▲ 장기마케팅파트장 김보현(金甫炫)    ▲ 장기심사부장 정을진(丁乙鎭)

▲ 자동차손익파트장 이주환(李周煥)    ▲ 자동차업무파트장 현희준(玄熙濬)

▲ 개인영업지원파트장 박문수(朴文洙)  ▲ 영업교육운영파트장 손창훈(孫彰焄)

▲ 강서영업파트장 박일서(朴一緖)       ▲ 강서조직파트장 서형탁(徐亨卓)

▲ 강남조직파트장 진성현(陳性賢)       ▲ 북부영업파트장 박상진(朴相眞)

▲ 경기영업파트장 이정현(李正鉉)       ▲ 성남영업파트장 이충희(李忠喜)

▲ 성남조직파트장 윤정우(尹正佑)       ▲ 강원영업파트장 천재영(千在寧)

▲ 중부영업파트장 방수민(方秀敏)       ▲ 중부조직파트장 고상규(高祥奎)

▲ 충청영업파트장 박재서(朴宰緖)       ▲ 호남영업파트장 주정호(朱正浩)

▲ 호남조직파트장 정진성(鄭陳聲)       ▲ 전북영업파트장 김형수(金亨洙)

▲ 전북조직파트장 김종갑(金鍾甲)       ▲ 부산영업파트장 석은희(石은熙)

▲ 부산조직파트장 이정태(李正太)       ▲ 경남조직파트장 양경호(梁京鎬)

▲ 영남영업파트장 정준무(鄭浚武)       ▲ 영남조직파트장 이달수(李達洙)

▲ 대경영업파트장 최필성(崔弼盛)       ▲ 대경조직파트장 박철성(朴哲成)

▲ 제주사업부장 홍갑송(洪甲松)          ▲ 명동ＡＭ사업부장 김대화(金旲樺)

▲ 서초ＡＭ사업부장 지민아(池旼娥)      ▲ 대구ＡＭ사업부장 김종만(金鍾萬)

▲ 전략채널기획파트장 곽종수(郭鍾洙)   ▲ＴＭ자동차영업부장 이석(李錫)

▲ ＴＭ장기영업부장 배종철(裵鐘喆)      ▲ 제휴영업2부장 서해민(徐海珉)

▲ 일반손해사정부장 이주환(李周桓)      ▲ 기업보험2부장 김준호(金浚昊)

▲ 기업보험3부장 김성준(金成峻)          ▲ 법인컨설팅1부장 이병삼(李炳三)

▲ 법인컨설팅2부장 변성윤(卞成允)       ▲ 해외업무파트장 백승민(白承旼)

▲ 보상전략ＴＦ장 성정훈(成正勳)         ▲ 자동차송무파트장 이상훈(李相勳)

▲ 자동차보험조사파트장 김재봉(金在奉) ▲ 특화보상단장 최낙범(崔洛凡)

▲ 강남대인보상단장 안성진(安成鎭)      ▲ 중부대인보상단장 최주영(崔周永)

▲ 영남대인보상단장 허진석(許珍碩)      ▲ 장기손사기획파트장 백태현(白泰鉉)

▲ 장기실손관리파트장 최현호(崔賢皓)

◇ 부장 승진 (44명)

▲ 기획파트장 박인걸(朴仁杰)             ▲ 자산ＲＭ파트장 최신성(崔新聖)

▲ 인재개발파트장 김동욱(金東昱)        ▲ ＩＴ기획파트장 진일섭(陳日燮)

▲ 시스템관리파트장 박경환(朴庚煥)      ▲ 디지털기획파트장 권은정(權銀晶)

▲ 데이터사이언스파트장 여창준(呂昌俊) ▲ 사회공헌파트장 신동훈(申東訓)

▲ ＣＭ자동차파트장 이정민(李政珉)      ▲ 장기전략파트장 손유정(孫侑廷)

▲ 장기시스템파트장 황보현(皇甫賢)      ▲ 자동차상품파트장 김효순(金孝淳)

▲ 영업교육기획파트장 임효재(任孝才)   ▲ 강북영업파트장 양영훈(梁泳訓)

▲ 강북조직파트장 기지만(奇智滿)        ▲ 강남영업파트장 김봉모(金俸模)

▲ 북부조직파트장 정제영(鄭濟榮)        ▲ 경기조직파트장 신기주(辛起柱)

▲ 경인영업파트장 김윤미(金允美)        ▲ 경인조직파트장 손병진(孫炳晋)

▲ 강원조직파트장 박정욱(朴庭煜)        ▲ 충청조직파트장 김미행(金美杏)

▲ 경남영업파트장 권오훈(權五訓)        ▲ ＡＭ마케팅파트장 이한규(李翰奎)

▲ ＡＭ지원파트장 백준(白晙)             ▲ 강북ＡＭ사업부장 최성훈(崔成訓)

▲ 경기ＡＭ사업부장 유봉환(庾奉煥)     ▲ 전략채널운영파트장 정대영(丁大榮)

▲ 일반보험기획파트장 이창휘(李昌徽)   ▲ 일반보험지원파트장 송수혁(宋琇赫)

▲ 퇴직연금파트장 오유나(吳柔娜)        ▲ 특종ＵＷ파트장 박준호(朴埈鎬)

▲ 해상업무파트장 이희룡(李羲龍)        ▲ 기업보험4부장 한희석(韓希碩)

▲ 단체상해영업부장 정원식(鄭元植)     ▲ 자동차보상지원파트장 안성욱(安晟旭)

▲ 강서대인보상단장 석창식(石昌植)     ▲ 강북대인보상단장 양동홍(梁東弘)

▲ 호남대인보상단장 이석준(李錫俊)     ▲ 중부권장기손사부장 김동욱(金東昱)

▲ 재무기획파트장 이종관(李鍾官)        ▲ 준법감시파트장 김도헌(金度憲)

▲ 계리가정파트장 최원길(崔源吉)        ▲ 계리지원파트장 최은영(崔銀煐)

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
현대해상

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

네이버-두나무, 한 식구 된다..."차세대 결제 생태계 주도"

길 잃은 홈플러스…"정부 나서달라" 호소

올해 ‘천만 영화’ 제로...위기의 극장가 새 출구는?

"더 빠르고 더 넓게"...삼성 vs SK하이닉스, 초고속 D램 기술 첫 공개

ZDNet Power Center