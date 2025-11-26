◇ 부문장/본부장/실장 전보 (25명)
▲ CIAO 이창욱(李昌昱) ▲ 윤리경영실 부실장 최재혁(崔宰赫)
▲ 개인영업부문장 김도회(金道會) ▲ ＡＭ영업부문장 이기원(李起元)
▲ 기업보험부문장 홍령(洪鈴) ▲ 보상전략부문장 한정근(韓正根)
▲ 경영기획본부장 조영택(曺泳宅) ▲ 리스크관리본부장 윤민영(尹敏英)
▲ 인사총무본부장 이용진(李容珍) ▲ ＣＭ사업본부장 박윤정(朴允貞)
▲ 자동차업무본부장 이철우(李喆佑) ▲ 개인마케팅교육본부장 김원준(金垣準)
▲ ＡＭ1본부장 김태우(金泰佑) ▲ ＡＭ2본부장 오정출(吳政出)
▲ 전략채널본부장 임영수(林映秀) ▲ 일반보험기획본부장 이상수(李尙洙)
▲ 기업영업1본부장 박민호(朴珉鎬) ▲ 기업영업2본부장 유영철(劉瑛哲)
▲ 법인컨설팅본부장 문정교(文廷敎) ▲ 재무기획본부장 최민엽(崔珉燁)
▲ 자산운용1본부장 조희철(曺熙喆) ▲ CCO 진한승(陳漢承)
▲ 감사실장 유원식(劉元植) ▲ ALM전략실장 이기복(李奇卜)
▲ 서비스개발실장 김종욱(金宗郁)
◇ 상무 선임 (2명)
▲ CIO 허명주(許明周) ▲ 해외사업본부장 정희권(丁熙權)
◇ 지역단장 전보 (16명)
▲ 강북지역단장 김병훈(金炳勳) ▲ 강서지역단장 김한민(金漢珉)
▲ 강남지역단장 윤경수(尹敬洙) ▲ 북부지역단장 조정식(趙廷植)
▲ 경기지역단장 김호(金湖) ▲ 성남지역단장 정태훈(鄭泰薰)
▲ 경인지역단장 윤종식(尹鍾植) ▲ 강원지역단장 손익수(孫翊洙)
▲ 중부지역단장 신재용(申載容) ▲ 충청지역단장 이상호(李相浩)
▲ 호남지역단장 길준희(吉俊喜) ▲ 전북지역단장 강승오(姜承吾)
▲ 부산지역단장 김태영(金泰英) ▲ 경남지역단장 최정호(崔廷豪)
▲ 영남지역단장 이제영(李提永) ▲ 대경지역단장 허남영(許南暎)
◇ 부장 전보 (55명)
▲ 정보화지원파트장 김성일(金成鎰) ▲ ＣＭ사업전략파트장 임혁(林爀)
▲ ＣＭ장기일반파트장 장희욱(張希旭) ▲ 마케팅기획파트장 김효진(金孝進)
▲ 장기마케팅파트장 김보현(金甫炫) ▲ 장기심사부장 정을진(丁乙鎭)
▲ 자동차손익파트장 이주환(李周煥) ▲ 자동차업무파트장 현희준(玄熙濬)
▲ 개인영업지원파트장 박문수(朴文洙) ▲ 영업교육운영파트장 손창훈(孫彰焄)
▲ 강서영업파트장 박일서(朴一緖) ▲ 강서조직파트장 서형탁(徐亨卓)
▲ 강남조직파트장 진성현(陳性賢) ▲ 북부영업파트장 박상진(朴相眞)
▲ 경기영업파트장 이정현(李正鉉) ▲ 성남영업파트장 이충희(李忠喜)
▲ 성남조직파트장 윤정우(尹正佑) ▲ 강원영업파트장 천재영(千在寧)
▲ 중부영업파트장 방수민(方秀敏) ▲ 중부조직파트장 고상규(高祥奎)
▲ 충청영업파트장 박재서(朴宰緖) ▲ 호남영업파트장 주정호(朱正浩)
▲ 호남조직파트장 정진성(鄭陳聲) ▲ 전북영업파트장 김형수(金亨洙)
▲ 전북조직파트장 김종갑(金鍾甲) ▲ 부산영업파트장 석은희(石은熙)
▲ 부산조직파트장 이정태(李正太) ▲ 경남조직파트장 양경호(梁京鎬)
▲ 영남영업파트장 정준무(鄭浚武) ▲ 영남조직파트장 이달수(李達洙)
▲ 대경영업파트장 최필성(崔弼盛) ▲ 대경조직파트장 박철성(朴哲成)
▲ 제주사업부장 홍갑송(洪甲松) ▲ 명동ＡＭ사업부장 김대화(金旲樺)
▲ 서초ＡＭ사업부장 지민아(池旼娥) ▲ 대구ＡＭ사업부장 김종만(金鍾萬)
▲ 전략채널기획파트장 곽종수(郭鍾洙) ▲ＴＭ자동차영업부장 이석(李錫)
▲ ＴＭ장기영업부장 배종철(裵鐘喆) ▲ 제휴영업2부장 서해민(徐海珉)
▲ 일반손해사정부장 이주환(李周桓) ▲ 기업보험2부장 김준호(金浚昊)
▲ 기업보험3부장 김성준(金成峻) ▲ 법인컨설팅1부장 이병삼(李炳三)
▲ 법인컨설팅2부장 변성윤(卞成允) ▲ 해외업무파트장 백승민(白承旼)
▲ 보상전략ＴＦ장 성정훈(成正勳) ▲ 자동차송무파트장 이상훈(李相勳)
▲ 자동차보험조사파트장 김재봉(金在奉) ▲ 특화보상단장 최낙범(崔洛凡)
▲ 강남대인보상단장 안성진(安成鎭) ▲ 중부대인보상단장 최주영(崔周永)
▲ 영남대인보상단장 허진석(許珍碩) ▲ 장기손사기획파트장 백태현(白泰鉉)
▲ 장기실손관리파트장 최현호(崔賢皓)
◇ 부장 승진 (44명)
▲ 기획파트장 박인걸(朴仁杰) ▲ 자산ＲＭ파트장 최신성(崔新聖)
▲ 인재개발파트장 김동욱(金東昱) ▲ ＩＴ기획파트장 진일섭(陳日燮)
▲ 시스템관리파트장 박경환(朴庚煥) ▲ 디지털기획파트장 권은정(權銀晶)
▲ 데이터사이언스파트장 여창준(呂昌俊) ▲ 사회공헌파트장 신동훈(申東訓)
▲ ＣＭ자동차파트장 이정민(李政珉) ▲ 장기전략파트장 손유정(孫侑廷)
▲ 장기시스템파트장 황보현(皇甫賢) ▲ 자동차상품파트장 김효순(金孝淳)
▲ 영업교육기획파트장 임효재(任孝才) ▲ 강북영업파트장 양영훈(梁泳訓)
▲ 강북조직파트장 기지만(奇智滿) ▲ 강남영업파트장 김봉모(金俸模)
▲ 북부조직파트장 정제영(鄭濟榮) ▲ 경기조직파트장 신기주(辛起柱)
▲ 경인영업파트장 김윤미(金允美) ▲ 경인조직파트장 손병진(孫炳晋)
▲ 강원조직파트장 박정욱(朴庭煜) ▲ 충청조직파트장 김미행(金美杏)
▲ 경남영업파트장 권오훈(權五訓) ▲ ＡＭ마케팅파트장 이한규(李翰奎)
▲ ＡＭ지원파트장 백준(白晙) ▲ 강북ＡＭ사업부장 최성훈(崔成訓)
▲ 경기ＡＭ사업부장 유봉환(庾奉煥) ▲ 전략채널운영파트장 정대영(丁大榮)
▲ 일반보험기획파트장 이창휘(李昌徽) ▲ 일반보험지원파트장 송수혁(宋琇赫)
▲ 퇴직연금파트장 오유나(吳柔娜) ▲ 특종ＵＷ파트장 박준호(朴埈鎬)
▲ 해상업무파트장 이희룡(李羲龍) ▲ 기업보험4부장 한희석(韓希碩)
▲ 단체상해영업부장 정원식(鄭元植) ▲ 자동차보상지원파트장 안성욱(安晟旭)
▲ 강서대인보상단장 석창식(石昌植) ▲ 강북대인보상단장 양동홍(梁東弘)
▲ 호남대인보상단장 이석준(李錫俊) ▲ 중부권장기손사부장 김동욱(金東昱)
▲ 재무기획파트장 이종관(李鍾官) ▲ 준법감시파트장 김도헌(金度憲)
▲ 계리가정파트장 최원길(崔源吉) ▲ 계리지원파트장 최은영(崔銀煐)