캐디안-마이링크, 웹 CAD뷰어 기반 디지털 전환 협력 MOU

AI 기반 캐드(CAD) 및 디지털트윈 플랫폼 개발사 캐디안(대표 박승훈)은 스마트팩토리·제조 생산 및 자원관리 최적화 솔루션 전문기업 마이링크(대표 박상일)의 ‘LinkBiz’ 플랫폼에 적용되는 웹 기반 2D·3D 모델 뷰어(CADian ViewQ) 기술협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 협력을 통해 마이링크는 주력 솔루션인 ‘LinkBiz’ 플랫폼에서 DWG·DXF 등 오토데스크 오토캐드 파일이나 PDF·STEP 등 다양한 형식의 2D·3D 도면을 브라우저에서 바로 조회·측정할 수 있는 디지털 도면 뷰어를 활용하게 된다.

캐디안은 마이링크 고객사 요구에 맞춰 도면 측정·분석·레이어 제어 등 엔지니어링 업무에 특화된 기능을 맞춤형으로 제공할 계획이다.

박상일 마이링크 대표(왼쪽)와 박승훈 캐디안 대표가 웹기반 2D·3D 모델 뷰어 기술협력을 의한 협약을 체결한 후 협약서를 들어 보이고 있다.

박상일 마이링크 대표는 “우리 회사는 제조·건설·조선 등 납기가 중요한 수주형 기업을 대상으로 생산 일정관리 최적화 중심의 디지털 전환(DX) 솔루션을 제공해 왔다”며 “최근 고객사들이 설계–생산–품질 데이터를 하나의 흐름으로 연결하기 위해 CAD 도면 관리와 웹 기반 뷰어 기능을 요구하는 사례가 크게 증가함에 따라 국산 Web CAD 기술의 확보는 LinkBiz 플랫폼 고도화의 핵심 과제로 대두했다”고 말했다.

관련기사

박승훈 캐디안 대표는 “마이링크는 현장을 누구보다 깊이 이해하는 기업으로, ViewQ와의 협력을 통해 큰 시너지가 기대된다”며 “브라우저 기반 Web CAD 기술은 차세대 스마트팩토리의 핵심 요소인 만큼, 산업별 요구에 최적화된 기능을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.

캐디안과 마이링크는 앞으로 제조·건설·플랜트 분야는 물론 급부상 중인 피지컬 AI·AI팩토리 영역에서도 공동 마케팅, ViewQ 기반 신규 기능 개발, 모바일·웹 통합 엔지니어링 플랫폼 구축 등 다양한 협력 과제를 함께 추진할 예정이다.