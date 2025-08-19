캐디안, 폴라리스오피스 손잡고 문서시장 AX 추진

인공지능(AI) 기반 CAD 개발사 캐디안이 폴라리스오피스와 손잡고 도면과 문서 시장 AI 전환(AX)에 나섰다.

캐디안은 지난 18일 폴라리스오피스와 ‘AI 기반 CAD 디지털 문서 혁신을 위한 전략적 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 두 기업의 기술력과 노하우를 바탕으로 도면 중심 버티컬 AI 기술을 공동 개발하고 산업 맞춤형 AI 서비스를 확대하기 위해 추진됐다.

폴라리스오피스는 클라우드 기반 문서 작성·편집·공유 기능을 제공하는 글로벌 오피스 소프트웨어 기업으로, 세계 1억3천500만명 명 이상의 사용자를 보유하고 있다. AI 기술과 협업 기능을 접목해 더욱 효율적인 업무 환경을 구현하고 있다.

이해석 폴라리스오피스 사업본부장 겸 그룹AI총괄(CAIO·왼쪽 세 번째)과 박승훈 캐디안 대표(왼쪽 네 번째)가 협약을 체결한 후 협약서를 들어보이고 있다.

1998년 오토캐드를 대체하는 대안CAD 출시 이후 꾸준히 기술력과 시장 경쟁력을 키워온 캐디안은 현재 건축·엔지니어링·건설(AEC) 분야에서 13%의 점유율을 기록하며 업계 2위에 올라 있다. 공공 부문에서는 시장 선두를 지키고 있다. 최근에는 객체 인지와 의미 분할 등 AI 기반 설계기술 개발에 주력, dwg 기반 AI-CAD 산업의 고도화를 이끌고 있다.

관련기사

두 회사는 이번 협약을 통해 ▲산업별 맞춤형 설계·문서 워크플로우 구축 ▲AI 기반 도면 및 문서 자동화 기술 개발 ▲오피스와 CAD 통합 서비스 공동 기획 ▲해외 시장 공동 진출 및 확대 등 다양한 협력을 추진할 계획이다. 특히 제조·건설 등 도면과 문서가 유기적으로 연결되는 산업을 중심으로 고객 맞춤형 AI 솔루션을 제공할 방침이다.

캐디안 관계자는 “이번 협력을 통해 AI 기술이 CAD 실무에 실질적으로 기여할 수 있는 기반을 마련할 것”이라며 “기술 협업과 공동 마케팅을 강화해 공공 및 산업 전반에서 업무 효율성을 높이는 실용적인 AI 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.