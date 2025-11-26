인엑스, 기업 대상 커스터디 수수료 전면 무료화 발표

디지털자산 거래소 인엑스)가 기업 고객을 대상으로 디지털자산 커스터디(보관) 수수료 전면 무료화 정책을 26일 발표했다.

이번 조치는 기업 고객이 디지털자산을 실제 비즈니스에 활용하는 과정에서 발생하는 보관·정산 관련 비용 부담을 줄이고, 보다 효율적인 자산 운용 환경을 제공하기 위한 전략적 조치다.

인엑스는 단순한 보관 기능을 넘어, 온체인 기반의 자산 운용 효율성을 높일 수 있는 ‘기업 전용 온체인 자산 운영 서비스’ 도입을 검토하고 있다. 이를 통해 정산, 입출금, 자금 흐름 등 기업의 자산 운영 전반을 체계적으로 관리할 수 있는 구조 개선을 추진 중이다.

아울러 커스터디 전문기업과의 협업을 기반으로 ▲기업 맞춤형 커스터디 구조 ▲내부 정산 프로세스 개선 ▲디지털자산 기반 지급·정산 패키지 등 다양한 기업 특화 서비스를 단계적으로 제공할 계획이다.

이번 발표는 최근 인엑스가 공식 도입한 법인회원 서비스와도 연계된다. 인엑스는 기업 명의 지갑, 고도화된 보안·정산 시스템, 멀티시그 및 역할 기반 승인 구조를 제공하고 있으며, 국내 PG·VAN사 등과 협업을 통해 스테이블코인 기반 결제·정산 인프라를 POC 중심으로 구축 중이다.

인엑스 관계자는 “기업 고객은 단순 보관이 아닌, 안정적인 정산 인프라와 규제 기반의 신뢰성을 가장 중요하게 생각한다”며 “커스터디 수수료 무료화는 기업의 비용 부담을 줄임과 동시에 인엑스의 B2B 인프라 경쟁력을 강화하는 전략적 결정”이라고 설명했다.

이어 “인엑스는 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화를 이미 완료했으며, 원화 실명계좌 연동을 위한 내부통제 요건 및 보안 체계도 강화하고 있다”며 “보관·정산·결제·지갑이 통합된 인프라를 기반으로 기업 및 기관 대상 서비스 확장에 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.