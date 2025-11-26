삼성글로벌리서치 2026년 정기 임원 인사 명단

인사입력 :2025/11/26 11:26

◇부사장 승진

▲배노조

상무 승진

▲강도혁, 김상지, 안신현, 정대선

삼성글로벌리서치 인사

