SOOP, ‘레드불 리그 오브 잇츠 오운’ 한국어 생중계

T1과 유럽 팀 맞붙는다…스트리머 동시 중계방송 진행

인터넷입력 :2025/11/26 14:59

박서린 기자

SOOP(구 아프리카TV)은 리그 오브 레전드(LoL) 글로벌 프로팀들이 참여하는 대회 ‘레드불 리그 오브 잇츠 오운’을 한국어로 공식 생중계한다고 26일 밝혔다.

이번 대회는 ‘2025 월즈’ 우승 팀 T1이 유럽 최정상 팀들과 맞붙는 글로벌 행사로, 우승 이후 처음으로 팬들에게 선보이는 경기다.

‘레드불 리그 오브 잇츠 오운 2025’에서는 T1의 선수들이 참여해 유럽 대표 팀들과 차례로 대결을 펼칠 예정이다.

(사진=SOOP)

대회는 오는 9일 한국시간 오후 9시부터 시작된다. SOOP 한국어 공식 중계는 ▲안승용 캐스터 ▲‘아뚱’ 유헌수 ▲‘프린스’ 이채환이 맡았다.

또 스트리머와 시청자가 함께 경기 화면을 보며 응원할 수 있는 스트리머들의 동시 중계 방송도 진행된다. SOOP 스트리머들은 자신만의 중계 방식으로 팬들과 함께 경기를 즐길 예정이다.

이외에도 SOOP은 이번 대회 기간 동안 방송 시청만으로 보상을 받을 수 있는 드롭스 행사를 마련해 LoL 팬들에게 더욱 다양한 즐길 거리를 제공할 계획이다.

박서린 기자
SOOP 동영상 스트리밍 플랫폼 LOL T1 레드불 리그 오브 잇츠 오운 생중계 한국어

