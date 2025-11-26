글로벌 정책 변화...K콘텐츠 대응 방안 세미나 열린다

더불어민주당 한민수 의원과 디지털미래연구소는 12월2일 오후 2시 국회의원회관에서 ‘글로벌 정책 변화에 따른 국내 콘텐츠 산업 대응 방안’을 주제로 다섯 번째 미디어콘텐츠 산업 체질 개선을 위한 제도개선 포럼을 개최한다고 밝혔다.

이 포럼은 디지털미래연구소 이찬구 연구위원이 ‘MHGA(Make Hollywood Great Again) 정책 영향 분석’에 대해 발표하고, K엔터테크허브 한정훈 대표가 ‘MHGA(Make Hollywood Great Again) 정책과 국가별 기업별 대응’에 대해 발표할 예정이다.

이어지는 종합 토론은 주정민 전남대 교수가 좌장을 맡아 김성훈 씨네21 본부장, 오하영 한국문화관광연구원 부연구위원, 유건식 성균관대 교수, 이상원 경희대 교수가 참여한다.

이를 통해 K콘텐츠의 위상이 한층 높아진 상황에서 콘텐츠 산업의 지속적인 역량 강화를 위한 비전 수립과 구체적인 정책 방향에 대한 다양하고 의견을 나누게 된다.