W컨셉, ‘더블유위크’ 매출 48%↑…앵콜 세일 ‘블랙위크’ 진행

W컨셉은 블랙 프라이데이 행사 ‘더블유위크’의 매출이 48% 증가한 것을 기념해 앵콜 세일 ‘블랙위크’를 개최한다고 26일 밝혔다.

지난 2주 간 진행된 더블유위크는 행사 기간 일일 활성 사용자 수(DAU)와 구매자 수가 각각 21%, 14% 증가했다. 같은 기간 20대 고객을 타깃으로 브랜드 캠페인을 전개한 결과 20~29세 신규 가입 고객수는 전년 같은 기간보다 44% 증가했다.

이번 행사에서는 ‘24시간 브랜드 세일’, ‘단독 브랜드 세일’에 참여한 브랜드의 매출 증가가 두드러졌다. 루에브르, 망고매니플리즈 등 200여 개 브랜드 매출이 전년 동기 대비 60% 증가했다. 각 브랜드가 ▲패딩 ▲코트 ▲니트 ▲가방 등 겨울 상품을 앞세워 단 하루 높은 할인율을 제공한 점이 주효했다고 회사 측은 설명했다.

세부 카테고리별로는 ▲의류 50% ▲신발 35% ▲가방 32% ▲뷰티 130% ▲라이프 270% 등 매출 신장률을 기록했다. 갑작스러운 한파로 ▲패딩 ▲퍼 ▲무스탕 등 헤비 아우터와 방한 가전 등 판매량이 급증한 데다 연말 선물용 ▲라운지웨어 ▲뷰티 ▲키즈 상품 수요도 함께 늘어난 영향이다.

W컨셉이 올해 신규 입점한 브랜드 인큐베이팅을 위한 ‘뉴컨셉 앵콜세일’ 코너에서는 하네, 그노노이 등 총 60여 개 브랜드 매출이 행사 직전 주 대비 88% 급증했다. 또한 ▲모한 ▲온앤온 ▲까사미아 등 브랜드가 참여한 더블유위크 특별 라이브는 5회 누적 매출이 목표 대비 40% 웃돌았다.

브랜드 캠페인 일환으로 서울 성수동에서 선보인 오프라인 팝업 ‘더블유클로젯’도 성과를 거뒀다. 5개의 테마 옷장에서 다양한 스타일 체험 후 온라인 구매로 연계했다. 실제로 오프라인 팝업에서 선보인 360여 개 브랜드 평균 매출을 집계한 결과 전년 같은 기간보다 53% 증가했다.

W컨셉은 고객 관심과 성원에 감사하는 의미를 담아 이달 말까지 앵콜 세일 ‘블랙위크’를 진행한다. 브랜드별로 사용할 수 있는 20%, 30% 할인쿠폰을 추가 지원하며 더블유위크에서 인기가 높았던 베스트 상품과 월·수·금 브랜드 릴레이 할인 등을 제공한다.

▲로브로브 ▲그로브 ▲플로움 ▲구호플러스 ▲드로우핏우먼 등 브랜드는 24시간 브랜드 세일을 진행해 단 하루 높은 할인 혜택으로 선보인다. 또한, 블프 기간을 놓친 고객을 위해 ▲홈언더웨어 ▲뷰티 ▲라이프 ▲디지털 ▲키즈 등 카테고리 행사를 한 번 더 진행하며 시즌 오프 상품을 높은 할인율로 만나볼 수 있는 아울렛 코너도 마련했다.

W컨셉 관계자는 “행사 기간 겨울 추위로 헤비 아우터, 방한 슈즈 등 방한 아이템이 골고루 판매되며 성황리에 행사를 마칠 수 있었다”며 “고객에게 감사하는 의미를 담아 이달 말까지 블랙위크를 추가로 개최한다”고 말했다.

