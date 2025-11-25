삼성, 인도 릴라이언스와 전방위 협력…AI·반도체·통신 논의

삼성이 인도 최대 기업 릴라이언스와 반도체부터 차세대 통신, 인공지능(AI), 배터리까지 전 사업 영역에서 협력을 대폭 확대한다.

삼성전자는 이재용 회장이 25일 무케시 암바니 릴라이언스 인더스트리 회장을 만나 양사의 미래 신사업 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회동에서 삼성은 AI·확장현실(XR)·파운드리·AI 데이터센터·차세대 통신·미래 디스플레이·클라우드·배터리·ESS·플랜트 건설 등 그룹 주요 계열사의 미래 기술을 암바니 회장에게 소개했다. 암바니 회장은 갤럭시 XR, 마이크로 RGB 디스플레이 등 삼성전자의 신기술을 직접 체험하기도 했다.

삼성전자 서초사옥 (사진=뉴시스)

인도 최대 기업 릴라이언스는 기존 화학·유통 중심의 사업에서 ICT 및 첨단기술 중심으로 체질 전환을 추진하고 있다. 특히 최근 인도에 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 건설을 추진 중으로, AI 반도체·차세대 네트워크 등에서 삼성과의 협력이 더욱 확대될 것으로 전망된다.

삼성과 릴라이언스의 인연은 2012년 릴라이언스 지오와 4G 네트워크 구축 계약을 계기로 본격화됐다. 이후 2022년에는 5G 무선 접속망 장비 공급 계약도 체결했으며, 앞으로는 6G 네트워크, AI 데이터센터 구축, 에너지저장장치(ESS) 배터리 등으로 협력 범위가 넓어질 것으로 기대된다.

이날 만찬까지 이어진 회동에는 삼성 주요 계열사의 핵심 경영진이 총출동했다. 노태문 삼성전자 사장, 김우준 삼성전자 네트워크사업부장, 최주선 삼성SDI 사장, 이준희 삼성SDS 사장, 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 남궁홍 삼성E&A 사장, 이재언 삼성물산 상사부문 사장 등이 참석해 계열사별 협력 확대 방향을 설명했다.

이재용 회장과 암바니 회장의 만남은 작년 7월 인도 뭄바이에서 열린 암바니 회장의 막내아들 결혼식 이후 1년 4개월 만이다. 이 회장은 2018년(장녀), 2019년(장남), 2024년(막내) 등 암바니 회장의 자녀 결혼식에 모두 초청된 유일한 한국 기업인이다.

이재용 회장은 글로벌 네트워크를 활용한 미래 신사업 발굴에 적극 나서고 있다. 10월에는 엔비디아 젠슨 황 CEO, 오픈AI 샘 올트먼 CEO와 만나 AI 팩토리, 메모리·파운드리 공급, AI-RAN 등 다양한 분야 협력 확대를 논의했다. 11월에는 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 만나 미래 모빌리티 및 차세대 기술 협력을 모색했다.

이 회장은 스텔란티스 존 엘칸 회장과도 친분이 깊어 엘칸 회장의 제안으로 모회사 엑소르의 사외이사를 5년간 맡은 바 있다. 또한 글로벌 제약사 화이자·로슈·BMS·아스트라제네카 등과도 수시로 교류하며 삼성의 바이오 사업 강화에도 힘을 보태고 있다.