이노룰스, 자본준비금 30억원 전입…비과세 배당 재원 마련

이노룰스(대표장인수)가 자본준비금을 이익잉여금으로 돌려 비과세 배당 재원을 확보하며 고배당 정책에 세제 혜택까지 더한 주주환원 강화에 나섰다.

이노룰스는 임시주주총회를 열고 자본준비금 30억원을 이익잉여금으로 전환하는 안건을 가결했다고 25일밝혔다.

회사는 이번 전입 재원을 향후 비과세 배당에 활용해 개인주주에게 세후 기준 더 높은 배당 수익을 제공한다는 계획이다.

(이미지=이노룰스)

비과세 배당은 주주가 출자한 자본을 돌려받는 것으로 간주돼 세법상 과세 대상에서 제외된다. 이에 따라 개인주주는 일반 배당에 부과되는 15.4%의 배당소득세를 내지 않아도 된다. 또한 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상에서도 빠져, 동일한 배당금이라도 세후 수익률이 크게 개선되는 효과가 있다.

이노룰스는 이미 시장에서 대표적인 고배당 종목으로 평가받고 있다. 2022년 코스닥 상장 이후 3년 연속 배당을 이어온 가운데, 올해 3월에는 배당성향 41.1%를 기록하며 약 12억6천만원을 주주에게 환원했다.

지난해 기준 배당성향 40%를 넘긴 코스피·코스닥 상장사는 전체 2천600여개사 가운데 254개사에 그쳐 10%에 못 미치는 수준이다. 이 가운데 이노룰스는 비과세 배당 재원까지 확보하며 차별화된 주주친화 전략을 강화하고 있다.

실적 또한 배당 여력을 뒷받침하고 있다. 이노룰스는 올해 3분기 누적 기준으로 매출 170억원, 영업이익 8억6천만원, 당기순이익 14억2천만원을 기록했다. 본업 경쟁력 강화와 함께 기업용 AI 전환(AX) 시장을 겨냥한 투자도 병행하고 있다.

관련기사

특히 AI 전문기업 애자일소다에 대한 전략적 투자를 통해 AI·데이터 기반 의사결정 자동화 역량을 확보하며 미래 성장동력 다각화에 속도를 내고 있다.

장인수 이노룰스 대표이사는 "이번 자본준비금 전입을 통해 비과세 배당 재원을 확보함으로써 주주들에게 보다 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 안정적인 성장을 바탕으로 지속적인 주주환원 정책을 이어가 시장에서 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.