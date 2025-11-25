한국도로교통공단, 지역사회공헌인정제 보건복지부장관 표창 수상

한국도로교통공단이 25일 개최된 ‘2025년 지역사회공헌 인정의 날’ 행사에서 지역사회 복지 증진에 기여한 공로를 인정받아 지역사회공헌인정제 3년 연속 인정과 함께 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

공단은 지난 2023년부터 지역사회공헌인정을 받아왔다. 여기에 올해는 사회공헌 활동 전반의 성과를 인정받아 최고 등급인 S등급까지 획득한 것. 보건복지부 장관 표창을 받으며 공공기관으로서 사회적 책임을 충실히 이행한 점을 높이 평가받았다.

사진=한국도로교통공단

관련해 공단의 전국 53개 조직 임직원봉사단은 재능기부‧성금 기탁‧참여형 봉사 등 활동을 통해 지역사회 복지 체계 강화에 기여하고 있다. 또 전국 14개 디딤돌운전지원센터는 장애인‧저소득층‧한부모가족‧국가유공상이자 등을 대상으로 운전면허 취득을 지원하는 등 공단 고유 사업과 연계한 사회공헌 활동을 지속 확대하고 있다.

참고로 지역사회공헌인정제는 2019년부터 보건복지부와 한국사회복지협의회 공동주관으로 지역사회와 파트너십을 형성하고 복지 증진에 기여한 기관을 발굴·평가하는 제도다. 특히 ESG 경영 기반의 사회공헌 활동을 종합적으로 평가해 매년 등급을 부여한다.

이영재 혁신기획본부장은 “공공기관으로서 지역사회와 상생을 위해 추진해 온 노력이 인정받아 뜻깊다”라며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 ESG 경영 실천에 앞장서겠다”라고 밝혔다.