과기정통부, 제1차 양자종합계획 및 클러스터 기본계획 공청회

26·27일 두 차례 여론 수렴…내달 양자전략위원회 열어 최종 확정

과학입력 :2025/11/25 12:00

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과학기술정보통신부는 오는 26일 대전 한국연구재단 R&D 평가센터 컨벤션홀과 27일 서울 이화여대 이삼봉홀에서 각각 제1차 양자종합계획 및 양자 클러스터 기본계획 공청회를 개최한다.

이 공청회는 향후 우리나라 양자과학기술 및 양자산업 육성과 발전을 위한 대한민국의 중장기 정책목표 및 방향을 설정하는 최상위 계획에 대해 여론을 수렴하는 자리다.

과기정통부의 종합계획(안) 및 기본계획(안) 설명에 이어 산·학·연 대표 전문가가 참여하는 패널토론과 방청객 의견청취 및 질의응답이 진행될 예정이다.

자료: KIST 김용수 양자기술연구단장이 최근 공개한 양자시뮬레이터 연구현장.

과기정통부는 이번 공청회에서 제시된 다양한 의견을 반영, 제1차 종합계획(안) 및 기본계획(안)을 보완한 후, 다음 달 양자전략위원회 심의·의결을 통해 제1차 양자종합계획 및 양자 클러스터 기본계획을 최종 확정할 예정이다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
