삼성전자 2026년 정기 임원 인사 명단

삼성전자는 25일 부사장, 상무, 펠로우(Fellow), 마스터(Master)에 대한 2026년 정기 임원인사를 실시했다. 부사장 51명, 상무 93명, 펠로우 1명, 마스터 16명 등 총 161명이 승진했다.

■ 전자(DX), 승진자 명단

-부사장 승진

강민석 강상용 구자천 권정현 김문수

노성원 서치영 설지윤 설 훈 송인강

유종민 유한종 이민철 이성진 이윤수

이종규 이종포 정원석 정인희 정효명

조철호 최청호 최항석 한의택 황근철

황용호

- 상 무 승진

강상균 고진일 곽호석 권기훈 권주성

김기현 김대영 김세웅 김 운 김원종

김지웅 김지은 김철민 김포천 김효정

문희철 박건호 박대순 박영재 박영진

박재우 박형규 안성호 안정식 양준원

엄윤성 유기훈 유상현 이강욱 이상석

이상엽 이상천 이성심 이세문 이승연

이승윤 이인실 이정준 이정환 이존기

이종덕 이종해 이진영 이충현 이태용

이형주 이형중 장 혁 전형석 정윤현

조승기 차완철 최고은 최동열 최보람

최성훈 최승기 한성웅 홍희영 황정호

- Master 선임

강병권 고재연 김도형 우원명 이재성

최 진

■ 전자(DS), 승진자 명단

- 부사장 승진

권기덕 권혁우 김영대 김용찬 김이태

김정헌 김태우 김태훈 노경윤 박봉일

배상기 오형석 이강호 이병현 이종민

장실완 정광희 정용덕 정인호 조성일

조성훈 최정연 홍기준 홍희일 Jacob Zhu

- 상 무 승진

강성석 경세진 권석남 권영헌 김경석

김경아 김경진 김대현 문성수 문원민

민경일 박성열 박준성 백승엽 서무현

성훈제 안재상 우성훈 우수영 유금현

유호인 이광우 이근석 이동환 이지현

이창훈 임경춘 전윤광 정재훈 조윤상

최동준 홍석구 황현익

- Fellow 선임

이재덕

- Master 선임

강명길 김재춘 김준수 남인철 노숙영

손영환 오길근 원복연 유준희 전하영