네이버·두나무, 합병 ‘목전’…이해진·송치형 직접 발표할듯

26일 이사회·27일 기자회견...주식 교환 비율, 네이버·두나무 1:3 유력

인터넷입력 :2025/11/24 17:51    수정: 2025/11/24 17:52

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

네이버 자회사 네이버파이낸셜과 가상자산 거래소 두나무의 합병 발표가 임박했다.

24일 IT업계에 따르면, 양사는 오는 26일 각각 이사회를 열어 합병안을 의결한다. 다음날 이해진 네이버 창업자와 송치형 두나무 회장은 직접 기자회견을 열고 합병 추진 계획을 공식 발표할 것으로 알려졌다. 

기자회견은 네이버 제2사옥인 네이버1784에서 합동으로 열릴 전망이다. 이때 이 창업자와 송 회장은 양사의 통합 방향과 전략적 비전을 제시할 방침이다.

관련기사

네이버페이, 업비트 BI.

업계 내에서는 네이버파이낸셜과 두나무의 주식 교환 비율에 이목이 쏠리고 있다. 교환비율은 두나무 주식 1주당 네이버파이낸셜 3주에 무게가 실린다.

양사가 합병을 마치기 위해서는 이사회 결의 이후 주주총회 특별결의까지 마쳐야한다. 특별결의에는 출석 주주 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성이 필요하다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
네이버 네이버페이 자회사 네이버파이낸셜 두나무 업비트 가상자산 스테이블코인 합병 주식 교환

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

반도체 업계, 삼성電 2나노 '엑시노스 2600' 양산에 활짝

[르포] "트라이폴드폰부터 전기차까지"…상하이 화웨이 플래그십 매장

'메롱바' 유해성 논란↑..."화학색소·첨가물 뒤범벅"

김민석 총리 "모두를 위한 AI, 혁신성과 확산 힘쓰겠다"

ZDNet Power Center