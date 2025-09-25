업비트 운영사 두나무, 네이버 자회사 편입?..."확정된 바 없다"

업비트 운영사 두나무가 네이버 자회사 네이버파이낸셜(이하 네이버페이)과의 포괄적 주식교환을 추진한다는 보도에 대해 모호한 입장을 전했다.

두나무(대표 오경석)는 25일 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있으나, 추가적인 협력사항이나 방식은 확정된 바 없다"고 밝혔다.

이러한 입장은 이날 오전 일부 매체가 네이버페이와 두나무가 포괄적 주식교환을 추진한다는 보도 직후 공개됐다.

오경석 두나무 대표.

보도에 따르면 이번 포괄적 주식교환 거래는 네이버페이가 발행한 신주를 기존 두나무 주주가 보유한 지분과 맞바꾸는 방식이다.

거래가 성사되면 두나무는 네이버페이의 100% 자회사로 네이버그룹에 편입되며, 네이버는 쇼핑·금융·가상자산 거래를 아우르는 '디지털 금융 지배 사업자'로 자리매김할 수 있다.

더불어 네이버페이는 지난 11일 두나무로부터 증권플러스 비상장 지분 70%를 약 686억원에 인수했다고 밝혔다. 앞서 두 회사는 원화 스테이블코인 사업 MOU도 체결했다.