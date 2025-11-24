동탄2 신도시에 ’제4고대병원’ 들어선다

고려대의료원이 경기도 화성 동탄2 신도시에 추진되는 종합병원 건립 사업의 우선협상대상자로 최종 선정됐다.

‘동탄 제4고대병원’은 700병상 이상 규모의 종합병원을 중심으로 회복기 재활병원, 노인복지주택, 오피스텔 등이 결합한 복합 의료캠퍼스로 조성될 예정이다. 중앙광장을 축으로 의료·복지·주거 기능을 연결해 의료와 생활을 누릴 수 있는 생활친화형 의료도시 모델을 구현한다는 계획이다.

동탄 제4고대병원 예상 조감도 (사진=고려대의료원)

특히 AI 기반 진료 지원 시스템, 디지털 트윈 운영, 초연결 스마트 인프라 등의 기술이 적용된다. 기존에 없던 새로운 의료 경험을 선사하는 ‘미래 병원’ 모델이라는 것.

고려대의료원은 임상데이터·바이오헬스·AI가 융합된 연구 플랫폼을 구축하기로 했다. 이를 통해 정밀의료와 융복합 연구, 인재 양성 역량이 집약되는 차세대 의료 연구 허브로 자리매김한다는 것.

동탄2신도시 내 종합병원 패키지형 개발사업 예상 조감도 (사진=고려대의료원)

우미건설‧비에스한양‧효성중공업이 시공 파트너로 참여한다. 미래에셋증권과 하나은행이 금융 파트너로 합류한다. 고려대의료원은 안암·구로·안산병원과 협력해 연구 인프라와 전문센터 네트워크를 확대하고, AI·정밀의학·중개연구 등 미래의학 핵심 분야에서 시너지를 극대화할 작정이다.

윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 “동탄 제4고대병원은 진료와 돌봄을 넘어 연구·교육·주거가 결합한 세상에 없던 미래형 의료도시 모델”이라며 “고려대의료원의 연구·교육 역량을 동탄에서 확장해 지역과 함께 성장하는 미래 의료 생태계를 구축하겠다”라고 밝혔다.