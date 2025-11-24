돈의 흐름 전략서 '사라지는 돈, 쌓이는 돈' 출간

알파경제의 고문을 맡고 있는 이창운 전 금융감독원 감독총괄국장이 돈의 흐름을 분석하고 재무 구조를 설계하는 전략서 ‘사라지는 돈, 쌓이는 돈’을 24일 출간했다.

‘소비하는 당신을 투자자로 바꾸는 돈의 지도’라는 부제 아래, 기존의 단순 재테크 안내서를 넘어 소비를 자산으로 전환하는 흐름 설계를 다룬 책이다.

저자는 우리가 흔히 지출하는 통신비, 커피값, 구독료 등의 고정지출을 누군가의 수익으로 흘려보내는 ‘출구’에만 서 있었다는 점을 지적하며, 이 흐름의 방향을 바꿔 소비를 자산으로 향하는 순환 고리로 만드는 전략을 제시한다.

특히 이 책은 돈을 더 벌거나 무조건 아끼는 방법이 아닌, 이미 쓰고 있는 돈의 구조를 바꾸는 전략에 집중하고 있다. 저자는 ‘금융 감각’이란 익숙한 브랜드에 대한 반복적인 소비 습관을 자산의 언어로 해석할 수 있는 능력이며 ETF, 리츠, 연금저축 같은 개별 투자상품에 대한 이해를 넘어 돈이 쌓이는 구조를 파악하고 이를 다시 소비와 연결해 자산으로 향하는 흐름으로 설계하는 데 있다고 설명한다.

이 책의 저자는 이창운 알파경제 고문과 이상화 전 KB국민은행 금융투자상품본부장이다.

이창운 고문은 대한민국 금융시스템의 구조와 흐름을 30여 년간 직접 설계하고 관리해 온 금융 전문가다. 고려대에서 상법 석박사 학위를 취득해 금융시장의 법적 제도적 프레임워크에 대한 이해를 쌓았으며, ‘자산 구조 설계’의 이론적 토대를 마련했다.

금융감독원에서 30여 년간 기업공시, 자본시장 조사, 증권사 검사 등 업무를 거쳐, 감독총괄국장, 거시건전성 감독국장, 연금감독실장 등을 역임하며 개인의 소비에서 노후 자산(연금)에 이르기까지 ‘돈이 쌓이는 구조’를 시스템 관점에서 분석했다. 현재 리&인사이트 대표이사로 활동하고 있으며, 저서로는 ‘법인에게 열리는 가상자산 투자 시대: 기업의 투자와 사업 활용 전략’이 있다.

이상화 저자는 30년 넘게 증권사와 은행의 투자현장을 누비며 실전 운용, 기업 분석, 자산관리 전략을 총괄해 온 대한민국 대표 금융 전략가다.

SK투자신탁 펀드매니저로 커리어를 시작했고, 현대증권 벤처기업 투자심사역(VC)으로 활동하며 전문성을 키웠다. 그는 현대증권 리서치센터에서 ‘베스트 애널리스트’로 선정되었으며, 리서치센터장을 역임하며 최고 전문가로 자리매김했다. 이후 KB증권 WM리서치 총괄 이사를 거쳐, KB국민은행 투자전략부장 및 금융투자상품본부장을 역임했다.

두 저자는 청년층의 재무 불안감을 해소하고 장기적인 자산 축적을 돕기 위해 알파경제와 공동으로 ‘청년 자산 알파 프로젝트’를 추진한다. 이 프로젝트는 청년층의 소비 중심 금융 구조 현실을 진단하고, 돈의 흐름을 읽고 관리하는 능력을 함양할 수 있도록, 청년들의 자산에 시장 수익률을 넘어서는 ‘알파(Alpha)’를 더해 실질적인 자산 증식과 관리 역량을 지원한다는 목표를 담고 있다.

알파경제는 ‘청년 자산 알파 프로젝트’ 일환으로 이 책의 핵심 내용을 활용한 특별 기획 연재를 진행할 예정이다. 연재는 올해 말부터 총 10~12회에 걸쳐 진행되며, 단편적인 재테크 정보를 넘어 실질적인 금융 문해력을 강화하는 데 기여할 것이다.

김상진 알파경제 대표는 “이번 협력을 통해 단순한 단기 재테크 정보 제공을 넘어, 청년층의 금융 리터러시를 강화하고, 2030 세대를 위한 경제 미디어로서 신뢰 브랜드로 자리매김할 계획”이라고 말했다.