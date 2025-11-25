2026~2031년 한의약육성발전종합계획안 첫 공개

보건복지부가 주최하고, 한국한의학연구원과 한국한의약진흥원이 공동주관하는 제5차 한의약 육성발전 종합계획안 공청회가 오는 27일 서울 포스트타워 대회의실에서 개최된다.

이번 공청회는 2026년부터 향후 5년간 시행될 제5차 한의약 육성발전 종합계획의 비전과 정책 방향을 공유하고, 국민과 전문가 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다.

공청회에서는 한국한의학연구원 최병희 한의정책팀장이 ‘제5차 한의약 육성발전 종합계획안 수립 경과 및 정책방향(안)’을 발표하며, 정책 개발 과정과 주요 비전, 추진전략 및 과제를 설명한다.

패널토론에서는 고성규 경희대학교 한의과대학 학장(총괄위원장)을 좌장으로 ▲신병철 부산대학교 교수 ▲박민정 가천대학교 교수 ▲김용석 경희대학교 교수 ▲호연 세명대학교 교수가 ‘성공적인 종합계획 실천 방안’을 논의된다.

공청회는 누구나 참석 가능하다.