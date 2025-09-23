한의약 유망기술 사업화 모색…2025년 한의약 유망기술 설명회

한의약 유망기술 9선이

보건복지부와 한국한의약진흥원은 23일 서울 aT센터에서 ‘2025년 한의약 유망기술 설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 한의 분야 연구성과로 확보된 기술 지식재산의 산업화 유도를 위해 기술가치평가 및 기술거래시스템을 구축·지원하는 사업인 한의약 특허기술은행에 등록된 우수 특허 기술을 소개하고 맞춤형 상담을 통해 한의약 기술 사업화를 도모하고자 마련됐다.

이날 행사에는 보건복지부, 한국한의약진흥원, 한의약 산업 관련 기업, 가천대·경희대·대구한의대·원광대 등 한의과대학 및 유관기관 등 100여 명이 참석했으며, 한의약 유망기술 발표(9선) 및 기업과의 기술 상담 등을 진행했다.

(제공=한국한의약진흥원)

설명회에서는 ▲여성 갱년기 증상 예방 및 치료용 조성물 ▲천연물 기반 골다공증 예방 및 치료용 삼릉 추출 조성물 ▲하수오를 포함하는 탈모예방, 발모 촉진 및 전립선 비대증 치료용 조성물 ▲퇴행성 신경질환 예방 및 치료용 조성물 ▲복분자 씨 추출물을 함유하는 미백‧피부 노화 예방 및 치료용 조성물 등 한의약 유망기술 9선이 발표됐따.

또 이번 행사에 앞서 기업들의 기술 수요를 접수 받아, 참가 기업이 설명회 현장에서 기술 보유자와 1대 1 상담을 통해 기술 적용 가능성에 대해 논의할 수 있는 자리도 마련됐다.

보건복지부 정영훈 한의약정책관은 “이번 설명회를 통해 한의약 특허기술은행에 등록된 우수 특허 기술을 기업과 직접 연결해 한의약 산업 성장의 가능성을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 정부는 한의약 특허기술은행을 기반으로 한의약 기술 사업화가 확대될 수 있도록 노력해 나가겠다”라고 밝혔다.

한국한의약진흥원 송수진 원장 직무대행은 “이번 설명회는 한의약특허기술은행이 단순 정보 저장소를 넘어 실제 산업 현장과 연계되는 유기적 시스템임을 보여주는 좋은 사례”라며 “앞으로도 유망 특허의 가치 평가, 기술 매칭, 기술 이전 절차 지원 등을 강화해 한의약 기술이 연구실을 벗어나 시장에서 경쟁력을 갖추고 사회적 가치를 창출할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.